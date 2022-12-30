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Os 6 filmes e séries para ver se você gostou de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

31 de dezembro de 2022
31 de dezembro de 2022

Conheça outras histórias de investigação e de aventuras que estão disponíveis no Disney+. 


A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História está conquistando fãs de mistério, aventura e ação. A série, que já tem seus três primeiros episódios disponíveis no Disney+, apresenta a busca por um antigo tesouro feita por Jess Valenzuela (Lisette Olivera).

Quem espera novos capítulos da série – que chegam todas as quartas-feiras – também podem conferir outras produções repletas de aventura no serviço de streaming. Veja as dicas:

3 filmes de aventura e ação no Disney+

Jungle Cruise

- Jungle Cruise (2021): Dwayne Johnson e Emily Blunt fazem um passeio de aventura e emoção pela Amazônia vivendo o divertido Capitão Frank Wolff e a investigadora Dra. Lily Houghton, respectivamente.

- Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003): quando o capitão Barbossa (Geoffrey Rush) rouba o navio de Jack Sparrow (Johnny Depp) e sequestra a filha do governador, Elizabeth (Keira Knightley) é o amigo de infância de Jack, Will Turner (Orlando Bloom), que reúne os piratas para salvá-la e recuperar o navio Pérola Negra.

O Menino Que Queria Ser Rei

- O Menino Que Queria Ser Rei (2019): Alex (Louis Ashbourne Serkis) é um estudante britânico de 12 anos de idade que vê sua vida mudar ao encontrar a espada Excalibur. Com o poderoso objeto em mãos, ele e seus amigos devem frustrar um vilão medieval, que está decidido a destruir o mundo.

3 séries de aventura e ação no Disney+

Tierra Incógnita

- Tierra Incógnita (2022): Eric Dalaras (Pedro Maurizi) retorna ao Cabo Qwerty para resolver o mistério por trás do desaparecimento de seus pais. Nessa cidade, ele encontrará amigos e inimigos, tendo que desvendar truques de um parque de terror da região conhecido como Tierra Incógnita.

- Universos Paralelos (2022): as vidas de quatro ex-amigos são seriamente alteradas quando um evento misterioso os separa, enviando-os para dimensões paralelas. Eles tentam entender o que aconteceu e se esforçam para voltar no tempo e para a sua realidade anterior.

A Misteriosa Sociedade Benedict

- A Misteriosa Sociedade Benedict (2021): após uma competição, o peculiar Sr. Benedict (Tony Hale) recruta quatro órfãos talentosos para uma perigosa missão: salvar o mundo de uma terrível crise.

Assista a A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História no Disney+

A série de aventura A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, que expande o universo da franquia homônima de filmes, está disponível no Disney+.

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