Os 6 filmes e séries para ver se você gostou de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História está conquistando fãs de mistério, aventura e ação. A série, que já tem seus três primeiros episódios disponíveis no Disney+, apresenta a busca por um antigo tesouro feita por Jess Valenzuela (Lisette Olivera).

Quem espera novos capítulos da série – que chegam todas as quartas-feiras – também podem conferir outras produções repletas de aventura no serviço de streaming. Veja as dicas:





3 filmes de aventura e ação no Disney+





- Jungle Cruise (2021): Dwayne Johnson e Emily Blunt fazem um passeio de aventura e emoção pela Amazônia vivendo o divertido Capitão Frank Wolff e a investigadora Dra. Lily Houghton, respectivamente.





- Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003): quando o capitão Barbossa (Geoffrey Rush) rouba o navio de Jack Sparrow (Johnny Depp) e sequestra a filha do governador, Elizabeth (Keira Knightley) é o amigo de infância de Jack, Will Turner (Orlando Bloom), que reúne os piratas para salvá-la e recuperar o navio Pérola Negra.





- O Menino Que Queria Ser Rei (2019): Alex (Louis Ashbourne Serkis) é um estudante britânico de 12 anos de idade que vê sua vida mudar ao encontrar a espada Excalibur. Com o poderoso objeto em mãos, ele e seus amigos devem frustrar um vilão medieval, que está decidido a destruir o mundo.





3 séries de aventura e ação no Disney+





- Tierra Incógnita (2022): Eric Dalaras (Pedro Maurizi) retorna ao Cabo Qwerty para resolver o mistério por trás do desaparecimento de seus pais. Nessa cidade, ele encontrará amigos e inimigos, tendo que desvendar truques de um parque de terror da região conhecido como Tierra Incógnita.





- Universos Paralelos (2022): as vidas de quatro ex-amigos são seriamente alteradas quando um evento misterioso os separa, enviando-os para dimensões paralelas. Eles tentam entender o que aconteceu e se esforçam para voltar no tempo e para a sua realidade anterior.





- A Misteriosa Sociedade Benedict (2021): após uma competição, o peculiar Sr. Benedict (Tony Hale) recruta quatro órfãos talentosos para uma perigosa missão: salvar o mundo de uma terrível crise.





