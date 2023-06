Os 7 filmes de romance para curtir no Disney+

Os fãs do gênero têm várias opções no serviço de streaming, de Vestida para Casar até Nunca Fui Beijada. Confira!



Quem adora assistir um filme romântico, seja sozinho ou a dois, tem uma grande variedade para escolher no Disney+. Seja romances adolescentes, comédias e aventuras onde o amor fala mais alto, produções com casais inesquecíveis do cinema… De tudo um pouco!



Se você é um fã desse gênero, confira a seleção de sete filmes que se tornaram famosos por trazer o amor (e suas complexidades) para as telas:





Nunca Fui Beijada





Nunca Foi Beijada (1999) é um filme estrelado por Drew Barrymore que acompanha a doce e atrapalhada Josie Geller, interpretada por Drew. Aos 25 anos, trabalha no jornal de Chicago, mas esconde o segredo de nunca ter dado um beijo de amor.

O dono do jornal pede a ela que se infiltre em uma escola de ensino médio fingindo ser uma das alunas para reportar os hábitos e comportamentos dos jovens. O trabalho a lembra dos traumas do passado, quando sofria bullying constantemente.

Ela precisa superar suas inseguranças para fazer amizade com os garotos populares a fim de conseguir boas histórias para o jornal. Ao mesmo tempo, ela se apaixona por um dos professores, que pensa que ela tem apenas 17 anos.





Enquanto Você Dormia



Misturando drama com comédia romântica, Enquanto Você Dormia conta a história da solitária e órfã Lucy (Sandra Bullock), que alimenta uma paixão secreta pelo belo passageiro que passa todos os dias pela bilheteria onde trabalha.

Durante um turno de Natal aparentemente comum, Lucy testemunha Peter (Peter Gallagher) cair da plataforma e, em uma decisão impulsiva, ela o salva da morte, e acaba sendo confundida com sua noiva no hospital.

Peter permanece em estado de coma e Lucy se vê postergando contar a verdade ao ver que a família do rapaz a recebe como uma filha. Apenas uma pessoa parece desconfiar da história: Jack Callaghan (Bill Pullman). Só que ela precisa decidir o que irá fazer: contar a verdade ou ter a chance de ter a vida que sempre sonhou?





Vestida para Casar



Vestida Para Casar (2008) acompanha Jane (Katherine Heigl), uma jovem que nunca diz não para suas amigas quando elas a convidam para ser sua dama de honra. Tendo participado de 27 casamentos, ela nutre uma paixão secreta pelo próprio chefe, George (Edward Burns).

Em um dos casamentos, ela conhece Kevin (James Marsden), um escritor cínico que a acha atraente, e na mesma semana sua paqueradora irmã mais nova, Tess (Malin Akerman), começa a conquistar George.

Desesperada com a ideia de ter que planejar o casamento de sua irmã com o amor de sua vida, ela tenta sabotar o romance. Enquanto isso, Kevin tem a ideia de escrever uma matéria sobre a curiosa história da “eterna dama de honra”.





10 Coisas Que Eu Odeio em Você



Adaptado da peça de William Shakespeare, “A Megera Domada”, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você (1999) apresenta logo no início, Cameron (Joseph Gordon-Levitt), novo aluno na Padua High e seu novo amigo, Michael (David Krumholtz) que o apresenta à escola.

Cameron se apaixona por Bianca Stratford (Larisa Oleynik), uma bela estudante do 2º ano do ensino médio que não tem permissão para namorar. Segundo uma nova regra de seu pai, ela só poderá sair com alguém depois de sua difícil irmã mais velha, Kat (Julia Stiles), ter um namorado.

Cameron então elabora um plano para poder namorar Bianca junto de outro garoto que deseja namorá-la também. Os dois pagam para que Patrick Verona (Heath Ledger), um bad boy, conquiste Kat. Ele aceita o desafio, mas logo descobre que pode começar a gostar de verdade de Kat.





Lizzie McGuire - Um Sonho Popstar



Lizzie McGuire - Um Sonho Popstar (2003) acompanha a estrela da série adolescente homônima interpretada por Hilary Duff, que descobre o amor em um dos lugares mais românticos do mundo: Roma, na Itália.

Lizzie e seus amigos acabam de ingressar no ensino médio e, para comemorar, eles viajam para Roma. Eles esperam viver aventuras em uma das cidades mais lendárias da Europa, mas o destino tem algo mais espetacular reservado para a garota.

Lizzie descobre que tem uma notável semelhança com Isabella, uma ídolo pop adolescente italiana famosa por seus duetos com o galã Paolo (Yani Gellman). Quando Paolo e Isabella se desentendem, ele pede a Lizzie para ocupar o lugar da dupla para um próximo concerto.

Lizzie, no entanto, não tem certeza se se sente confortável sob os holofotes, e tem menos certeza ainda sobre o que sente por Paolo, que não esconde sua paixão por ela.





Quando em Roma



Outro filme de amor na capital italiana é Quando em Roma, que acompanha Beth (Kristen Bell), uma mulher que trabalha duro, mas que perdeu o último namorado por conta de sua carreira. Quando ele diz a ela que encontrou outra pessoa, Beth sente que não há ninguém para ela.

Quando ela vai a Roma para assistir ao casamento de sua irmã, ela conhece o padrinho Nick (Josh Duhamel) e se sente atraída por ele. No entanto, ele parece um mulherengo, o que a deixa frustrada.

Ela visita a famosa Fontana di Trevi, ela acaba roubando quatro moedas do lugar. Retornando à Nova York, ela se vê perseguida por quatro homens, sendo um deles Nick. Ela logo percebe que, ao roubar as moedas, um feitiço de amor caiu sobre aqueles que a jogaram, fazendo-os se apaixonar por ela.

Enquanto ela busca quebrar a maldição, ela se apaixona por Nick e começa a temer que ele desista dela quando o feitiço passar.





Hannah Montana - O Filme





Hannah Montana - O Filme é outro longa derivado de uma série homônima da Disney, mas que pode facilmente ser assistido sem qualquer conhecimento prévio.

Hannah Montana é o pseudônimo de Miley Stewart (interpretada pela atriz e cantora Miley Cyrus). Miley usa sua identidade alternativa para viver o sonho de ser uma cantora de sucesso ao mesmo tempo que pode ter uma vida normal.

Seu pai, interpretado por Billy Ray-Cyrus, a leva de volta para sua cidade natal, no Tennessee, para lembrá-la do que é realmente importante na vida. O pacato lugar entendia Miley e ela se sente presa sem poder viver com sua outra identidade.

No entanto, Travis (Lucas Till), um garoto da cidade com quem ela faz amizade, começa a mostrar a Miley o que torna aquele lugar especial e os dois começam a se apaixonar.