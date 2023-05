Os 7 filmes e séries baseados em livros para ver no Disney+

Depois de assistir a estes filmes e séries, aproveite para colocar a leitura em dia e conhecer também as obras que os inspiraram!



O que seria do cinema sem a literatura? Inúmeros filmes e séries que marcaram época não existiriam, já que são adaptados de obras literárias.

O Disney+ tem vários exemplos de personagens que saíram das páginas de livros e ganharam vida nas telas, desde animações até histórias de romance.

Confira, abaixo, sete filmes e séries disponíveis no serviço de streaming que foram baseados em livros.

1. Cinderela



Sim, Cinderela (1950), uma das animações mais famosas da Disney, tem origem na literatura. O filme é baseado no conto de fadas clássico do escritor francês Charles Perrault.

Com uma história encantadora, música memorável e personagens inesquecíveis que vão da própria Cinderela à Fada Madrinha, essa animação cativa o público há gerações!

2. Os Fantasmas de Scrooge



Quem disse que filmes natalinos só têm graça no Natal? Todo dia é dia de ver alguma obra que se passa nessa data tão esperada!

Em Os Fantasmas de Scrooge (2009), Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) é um homem que despreza o Natal. Quando três fantasmas levam o protagonista para uma viagem que revela verdades há muito tempo enterradas, Scrooge deve abrir o seu coração para descobrir o real significado do espírito natalino.

O filme é a adaptação de um adorável conto do escritor inglês Charles Dickens e vai fazer você se sentir em clima de Natal independentemente da época do ano.

3. A Última Música





Miley Cyrus brilha como a estrela do comovente A Última Música (2010), drama baseado no livro do escritor norte-americano Nicholas Sparks.

O filme segue Ronnie (Cyrus) e seu distante pai (Greg Kinnear) quando ele tenta recuperar o relacionamento que um dia tiveram.

Para reconectar-se com a filha rebelde, o personagem decide utilizar a única coisa que eles têm em comum: a paixão pela música.

4. A Culpa é das Estrelas





A Culpa é das Estrelas (2014) é baseado no best-seller do famoso autor norte-americano John Green e explora a divertida, emocionante e trágica aventura de estar vivo e apaixonado.

No enredo, Hezel (Shailene Woodley) e Gus (Ansel Elgort) se conhecem em um grupo de apoio a pacientes com câncer e vivem um amor arrebatador que você não irá esquecer tão cedo.

5. Viagem ao Centro da Terra



A série de aventura e ficção-científica Viagem ao Centro da Terra (2023) foi gravada no México com um elenco de atores de diferentes nacionalidades.

A história, baseada na obra do escritor francês Júlio Verne, mostra um grupo de crianças descobrindo uma dimensão paralela e lutando para proteger o equilíbrio ecológico do planeta.

São oito episódios que você pode assistir agora mesmo no Disney+!

6. Crossover



Se você é fã de basquete, Crossover (2023) vai te conquistar! Os protagonistas são os irmãos gêmeos Jordan (Amir O’Neil) e Josh Bell (Jalyn Hall), dois jovens prodígios que enfrentam grandes desafios e escolhas dentro e fora da quadra.

A série de oito episódios é a adaptação de um best-seller do escritor norte-americano Kwame Alexander e tem uma curiosidade especial: o astro do basquete LeBron James está entre os produtores executivos!

7. Peter Pan & Wendy



A nova versão live-action baseada na inigualável história do escritor J.M. Barrie estreou recentemente no Disney+ e é imperdível.

Em Peter Pan & Wendy (2023), você irá reencontrar os personagens que marcaram gerações, descobrindo, inclusive, detalhes até então não revelados sobre o passado do Capitão Gancho (Jude Law).

Reúna a família e aproveite!