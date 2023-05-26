Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Os 7 filmes e séries baseados em livros para ver no Disney+

26 de maio de 2023
26 de maio de 2023

Depois de assistir a estes filmes e séries, aproveite para colocar a leitura em dia e conhecer também as obras que os inspiraram!


O que seria do cinema sem a literatura? Inúmeros filmes e séries que marcaram época não existiriam, já que são adaptados de obras literárias.

O Disney+ tem vários exemplos de personagens que saíram das páginas de livros e ganharam vida nas telas, desde animações até histórias de romance. 

Confira, abaixo, sete filmes e séries disponíveis no serviço de streaming que foram baseados em livros.

Cinderela

1. Cinderela


Sim, Cinderela (1950), uma das animações mais famosas da Disney, tem origem na literatura. O filme é baseado no conto de fadas clássico do escritor francês Charles Perrault.

Com uma história encantadora, música memorável e personagens inesquecíveis que vão da própria Cinderela à Fada Madrinha, essa animação cativa o público há gerações!

Os Fantasmas de Scrooge

2. Os Fantasmas de Scrooge


Quem disse que filmes natalinos só têm graça no Natal? Todo dia é dia de ver alguma obra que se passa nessa data tão esperada!

Em Os Fantasmas de Scrooge (2009), Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) é um homem que despreza o Natal. Quando três fantasmas levam o protagonista para uma viagem que revela verdades há muito tempo enterradas, Scrooge deve abrir o seu coração para descobrir o real significado do espírito natalino.

O filme é a adaptação de um adorável conto do escritor inglês Charles Dickens e vai fazer você se sentir em clima de Natal independentemente da época do ano.

A Última Música

3. A Última Música


Miley Cyrus brilha como a estrela do comovente A Última Música (2010), drama baseado no livro do escritor norte-americano Nicholas Sparks.

O filme segue Ronnie (Cyrus) e seu distante pai (Greg Kinnear) quando ele tenta recuperar o relacionamento que um dia tiveram. 

Para reconectar-se com a filha rebelde, o personagem decide utilizar a única coisa que eles têm em comum: a paixão pela música.

A Culpa é das Estrelas

 4. A Culpa é das Estrelas


A Culpa é das Estrelas (2014) é baseado no best-seller do famoso autor norte-americano John Green e explora a divertida, emocionante e trágica aventura de estar vivo e apaixonado.

No enredo, Hezel (Shailene Woodley) e Gus (Ansel Elgort) se conhecem em um grupo de apoio a pacientes com câncer e vivem um amor arrebatador que você não irá esquecer tão cedo.

Viagem ao Centro da Terra

5. Viagem ao Centro da Terra


A série de aventura e ficção-científica Viagem ao Centro da Terra (2023) foi gravada no México com um elenco de atores de diferentes nacionalidades.

A história, baseada na obra do escritor francês Júlio Verne, mostra um grupo de crianças descobrindo uma dimensão paralela e lutando para proteger o equilíbrio ecológico do planeta.

São oito episódios que você pode assistir agora mesmo no Disney+!

Crossover

6. Crossover


Se você é fã de basquete, Crossover (2023) vai te conquistar! Os protagonistas são os irmãos gêmeos Jordan (Amir O’Neil) e Josh Bell (Jalyn Hall), dois jovens prodígios que enfrentam grandes desafios e escolhas dentro e fora da quadra. 

A série de oito episódios é a adaptação de um best-seller do escritor norte-americano Kwame Alexander e tem uma curiosidade especial: o astro do basquete LeBron James está entre os produtores executivos!

Peter pan

7. Peter Pan & Wendy


A nova versão live-action baseada na inigualável história do escritor J.M. Barrie estreou recentemente no Disney+ e é imperdível.

Em Peter Pan & Wendy (2023), você irá reencontrar os personagens que marcaram gerações, descobrindo, inclusive, detalhes até então não revelados sobre o passado do Capitão Gancho (Jude Law). 

Reúna a família e aproveite!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set