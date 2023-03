Os 7 melhores filmes para assistir em uma festa do pijama nas férias

Reúna as crianças, prepare a pipoca e aproveite uma super seleção de filmes para garantir a diversão nas férias!

Que tal reunir a galerinha em casa e colocar todo mundo para ver um filme — ou vários? Afinal, uma festa do pijama é sempre uma boa pedida nas férias e simples de organizar. Basta ter pipoca quentinha e conteúdos divertidos do Disney+ para todas as idades.

Se na hora de escolher o que assistir, ninguém souber o que fazer, é só conferir uma seleção de filmes que combinam muito bem com a festa do pijama e o clima de férias. Veja só:







Festa do pijama nas férias: Tico e Teco — Defensores da Lei





Para começar, uma animação que vai encantar crianças de todas as idades — mesmo aquelas que já saíram da infância há anos! Em Tico e Teco: Defensores da Lei, dois dos esquilos mais queridos das animações estão sem se ver há um tempo e vivem vidas completamente diferentes.

Mas o sumiço de um grande amigo colocará Tico e Teco trabalhando juntos novamente, investigando em um verdadeiro multiverso de referências para lá de engraçadas!









Festa do pijama nas férias: A Extraordinária Garota Chamada Estrela





Inspire-se a ir além com a jovem Estrela Caraway (Grace VanderWaal), uma garota que enxerga magia mesmo nas coisas mais comuns. Ela irá mudar a vida do jovem Leo Borlock (Graham Verchere) com seu jeito doce e peculiar de ser.

Juntos, eles viverão um verdadeiro carrossel de emoções na escola Mica High School. O filme A Extraordinária Garota Chamada Estrela é inspirado no romance juvenil homônimo de Jerry Spinelli, aclamado pela crítica e best-seller do New York Times.









Festa do pijama nas férias: Apresentando, Nate





Quer descobrir músicas para deixar a festa do pijama nas férias ainda mais divertida? Então conheça Nate (Rueby Wood) em Apresentando, Nate. Ele é um menino de 13 anos que sonha em se apresentar na Broadway. O problema é que ele não consegue um papel nem na peça da escola.

Mas Nate, junto com sua amiga Libby (Aria Brooks), decidem arriscar e fogem juntos rumo à Nova York, em uma jornada para provar que todos estavam errados.

No caminho, eles ainda encontram uma tia distante de Nate (vivida por Lisa Kudrow) e juntos, vão descobrir que as melhores aventuras da vida têm o tamanho dos próprios sonhos.









Festa do pijama nas férias: Red — Crescer é uma Fera





O início da adolescência nem sempre é fácil e Red: Crescer é uma Fera mostra isso de forma bem divertida! A jovem Mei Lee tem 13 anos e tudo o que ela quer é fazer o que todas as amigas de sua idade fazem.

Mas, além do caos típico da idade, ela tem que lidar com sua mãe super protetora. Para piorar, ela passa a se transformar em um panda vermelho gigante toda vez que tem emoções fortes! E agora, como controlar tudo isso?







Festa do pijama nas férias: Jungle Cruise





Embarque em uma incrível viagem pela Amazônia ao lado do capitão Frank Wolff (Dwayne Johnson) e da intrépida pesquisadora Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) em Jungle Cruise!

Lily está em busca de uma árvore com poderes de cura que pode mudar o futuro da medicina. Mas no caminho da dupla há inúmeros perigos e forças sobrenaturais. E, à medida que os segredos da árvore perdida se revelam, os riscos só aumentam para Lily e Frank.







Festa do pijama nas férias: Aladdin





Que tal uma história vinda direto do oriente, cheia de ação, aventura e fantasia? Viaje a bordo de um tapete-voador para Agrabah em Aladdin. Lá, conheça o jovem Aladdin (Mena Massoud), que vive nas ruas da cidade juntamente com seu amigo Abu — e se apaixona por uma jovem.

Mas o que ele não sabe é que ela, na verdade, é a princesa Jasmine (Naomi Scott), que só queria poder viver a própria vida em vez de ser forçada a se casar.

Então, o rapaz vai contar com o destino — e a ajuda de um Gênio da lâmpada — para tentar conquistar o amor da moça. Mas o terrível Jafar (Marwan Kenzari) tem outros planos para eles.







Festa do pijama nas férias: BLACKPINK — O Filme





Todos os saudosos do BLINK — como os fãs do grupo de K-pop BLACKPINK se denominam — vão adorar passar a noite assistindo à BLACKPINK: O Filme!

O longa celebra os cinco anos da banda sul-coreana em um espetáculo cheio de cor, luz e muita magia. A produção também traz homenagens, lembranças e momentos especiais das meninas.







Festa do pijama nas férias: Doze é Demais





A comédia Doze é Demais acompanha os Baker, uma família diversa de 12 pessoas. Zoey (Gabrielle Union) e Paul (Zach Braff) formam um casal que tenta conciliar sua vida agitada com o gerenciamento do próprio restaurante, que está em expansão.

Quando eles se mudam para um bairro nobre, o impacto nas crianças é maior do que o casal esperava — e todos se metem em uma confusão atrás da outra.