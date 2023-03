Os 7 personagens da Marvel que surpreenderam a todos em 2022

As últimas produções da Fase 4 da Marvel trouxeram cenas memoráveis ​​de grandes personagens. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se despede junto com 2022. Mas, antes de encerrar, reveja os personagens que se destacaram este ano nas produções disponíveis no Disney+ e nos cinemas.





Steven Grant/Marc Spector conquistou o público em Cavaleiro da Lua (Moon Knight)

Como não se deixar conquistar pelo ingênuo e gentil Steven Grant (Oscar Isaac)? Contudo, por conta de sofrer com transtorno dissociativo de identidade, nele também vive o mercenário Marc Spector, que é bem menos bondoso que seu alterego.

Mas isso não é tudo: Steven Grant/Marc Spector também é o avatar de Konshu, o deus egípcio da Lua.

Em uma jornada de autodescoberta de tirar o fôlego, o protagonista luta contra Arthur Harrow (Ethan Hawke), vilão que recebe ajuda de uma deusa hipopótamo e conhece os avatares de outros deuses egípcios antigos. Definitivamente, Cavaleiro da Lua não decepcionou ao trazer aventuras inéditas para a Marvel no Disney+.





Wanda Maximoff surpreendeu novamente como Feiticeira Escarlate

A personagem de Elizabeth Olsen experimentou uma verdadeira guinada que impressionou todo o público.

Se na franquia Vingadores ela foi uma grande aliada dos super-heróis e uma fiel protetora de sua família em WandaVision (2021), já no longa-metragem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Wanda Maximoff surpreendeu ao se tornar a vilã da história quando encarnou de vez a Feiticeira Escarlate.

Graças à magia do Darkhold e seu desejo de reencontrar os filhos, Wanda demonstra como seus poderes foram expandidos – e causa arrepios nos fãs que a vêem encarar o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) em uma batalha épica.





Kamala Khan chamou atenção em Ms. Marvel

Kamala Khan (Iman Vellani) realizou o sonho de qualquer fã da Marvel: se tornar uma super-heroína. Em Mr. Marvel, a cidade de Jersey City testemunha o caminho que o jovem fã de quadrinhos – principalmente da Capitã Marvel – percorre.

Entre suas origens familiares, a Dimensão Noor, aliados e inimigos que surgem em sua vida, Kamala aprende a valorizar o essencial enquanto treina as habilidades que adquire com um bracelete mágico.





Jane Foster retorna ao UCM como a Poderosa Thor

Parecia não haver saída para o Mjolnir quebrado. Mas Jane Foster (Natalie Portman) provou ser digna de carregar a poderosa arma que pertencia a Thor Odinson (Chris Hemsworth).

Em Thor: Amor e Trovão, a astrofísica se mostrou inabalável em seu novo papel de super-heroína. Mas ela realmente impactou o público com o sacrifício feito no final de sua jornada para derrotar o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).





Jennifer Walters rompeu todas as paredes em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis tem dilemas jurídicos, comédia e até quebra da quarta parede. Na série, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é a prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo) e, após um acidente de carro, entra em contato com o sangue do cientista – que é mais conhecido como o Incrível Hulk.

Com isso, a advogada se torna a Mulher-Hulk, e deve aprender a lidar com os pontos positivos e negativos de ser uma super-heroína. Um fato extra: Matt Murdock/Demolidor (Charlie Cox) brilha em sua participação na série e na interação com Jennifer Walters.





Jack Russell causou arrepios em Lobisomem na Noite

Ninguém esperava encontrar um lobisomem aterrorizante por trás da imagem pacífica de Gael Garcia Bernal. Mas o ator mexicano deu vida a Jack Russell em Lobisomem na Noite, especial de Halloween da Marvel Studios, e agradou a todos!

Na trama, Jack vai ao Templo Bloodstone com outros caçadores de monstros após a morte de seu líder. Em seguida, todos competem por uma relíquia poderosa, mas logo descobrem que esta é uma caçada em que todos correm perigo.

Merece destaque, ainda, Elsa Bloodstone (Laura Donnelly), que desempenha um papel vital neste desafio.





Namor apresentou seu reino em Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Não há dúvidas de que Shuri (Letitia Wright) assumir o manto do Pantera Negra foi emocionante – e é um dos grandes marcos de 2022 no UCM. Mas a introdução de Namor (Tenoch Huerta) também é um grande evento dentro de Pantera Negra: Wakanda para Sempre.

Como líder de Talokan, ele surpreende como estrategista quando precisa de aliados para enfrentar os invasores de sua nação subaquática. E impressiona com o quão implacável ele pode ser quando se trata de defender seu povo. Eis um adversário que não deve ser subestimado!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!