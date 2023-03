9 motivos para não perder Carros Na Estrada no Disney+

A nova jornada de Relâmpago McQueen e Mate tem humor, drama, terror e ação na série da Disney e Pixar. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Carros Na Estrada, a mais nova produção da Disney e Pixar, convida os fãs a uma jornada cheia de aventuras que permitirão descobrir facetas desconhecidas de Relâmpago McQueen e Mate em nove episódios, em curtas-metragens que estrearam com exclusividade no Disney+.

Com a desculpa de ir ao casamento da irmã de Mate, os amigos começam sua viagem rumo ao leste dos Estados Unidos, deixando Radiator Springs para trás. A seguir, conheça 9 motivos para assistir aos curtas que compõem a série Carros na Estrada.







Carros na Estrada | Trailer Oficial Legendado| Disney+



1) Dinossauros sobre rodas

Os amigos fazem sua primeira parada no Dino Parque, um parque de dinossauros, chamado "Cretaceous Gardens”. Estudioso do tema, McQueen insiste que seu amigo visite o local.

Entediado e cansado, Mate adormece e entra em um sonho no qual ele e o amigo devem sobreviver ao perigo representado por outras espécies ferozes. No auge do sonho, ele acorda e percebe que está seguro, mas leva um grande susto que o ensina a importância de respeitar os “carros dino”.









2) Fantasmas no hotel

Enfrentando uma forte tempestade, Relâmpago e Mate decidem ficar no sombrio Destiny Hotel. Enquanto McQueen encara a situação com calma, Mate expressa sua inquietação e medo do quão assustador o lugar é.

Apesar disso, Mate adormece profundamente. Mas os fantasmas do hotel assombram seu amigo McQueen. Depois de ouvir uma voz chamando por ele, McQueen decide andar sozinho pelos corredores escuros.

Ele chega a uma porta onde há música tocando e, ao entrar vê vários "carros fantasmas" que estavam comemorando. Mas seus sustos não terminam aí: ele acaba entrando em mais uma perseguição aterrorizante.





3) Mate se transforma em um “demônio da velocidade”

No deserto, os amigos se encontram em vários pit stops, onde veículos excêntricos se preparam para corridas de alta velocidade que deixam suas vidas em perigo.

Mate é convidado a ocupar o lugar de um corredor azarado que perdeu a vida em sua última corrida. Relâmpago tenta impedir o amigo de cometer tal loucura, mas Mate aceita a proposta porque "ele quer correr mais rápido".

Transformado em um "carro avião", Mate se lança na corrida e atinge mais de 1.000 km/h, voando (de verdade) na competição. Será que tudo vai acabar bem para ele e conseguirá voltar ao chão com seu amigo McQueen?





4) Relâmpago McQueen e Mate, caçadores do “Pé Grande”

No acampamento da família Wayne, Mate faz novos amigos enquanto McQueen constrói a fogueira. Eles acabam se tornando investigadores de fenômenos sobrenaturais e vão com a família em busca do lendário personagem Pé Grande.

McQueen, o mais cético do grupo, encontra o suposto monstro e é sequestrado. Algum tempo depois, ele descobre que, na verdade, o tal ser é um caminhão-monstro chamado Ivy.







5) O maior medo de Relâmpago McQueen

Agora acompanhados por Ivy, os amigos continuam sua viagem e se deparam com um circo: “Circus Velocitas”.

No local, eles se deparam com carros-palhaço, que assustam McQueen. Mesmo desconfortável com a situação, ele é obrigado a assistir ao espetáculo dos palhaços.

Como se isso não bastasse, Ivy também se junta ao show. Finalmente, Relâmpago McQueen supera seu medo de palhaços.



6) A música dos caminhões

Enquanto Relâmpago McQueen discute o que comprar em um posto de gasolina, Mate faz amizade com um grupo de caminhões que mostram como se divertem ao som de boa música.



7) McQueen e Mate participam de um filme de zumbis

Os amigos cruzam com a gravação de um filme no meio da viagem. Trata-se de um filme de zumbis, e um dos atores reconhece Relâmpago McQueen, dizendo a ele que conseguirá um papel para o herói de quatro rodas no longa.

McQueen acaba interpretando um xerife que só consegue dizer uma linha do roteiro. No entanto, sua atuação não convence ninguém e Mate acaba participando das gravações com todo o seu humor.







8) A dupla é sequestrada por guerreiros da estrada

Os amigos encontram, sem querer, um acampamento onde carros ferozes os desafiam a enfrentar o Cone Trovão, uma prova mortal na qual devem sobreviver a armadilhas terríveis.

No entanto, o desafio é interrompido por um grupo rival de guerreiros que ameaça invadir o território. Prestes a iniciar a guerra entre os lados, Mate interrompe o ataque com seu chifre e McQueen intervém como mediador. Será que essa estratégia vai dar certo?



9) Mate resolve suas diferenças com a irmã

Os amigos finalmente chegam à imponente mansão onde está acontecendo o casamento de Matcha, irmã de Mate. Após o reencontro com Cruz, uma velha amiga que encontramos em Carros 3, os irmãos se vêem após muito tempo.

No entanto, o reencontro desencadeia uma série de desafios nos quais eles tentam provar quem é o melhor. Cruz intervém e ajuda os amigos com uma terapia familiar que permite a eles colocar suas diferenças de lado.

Após o casamento da irmã, Mate compartilha um discurso inspirador no qual reflete sobre o caminho percorrido com Relâmpago McQueen.







Carros na Estrada e as outras novidades do Disney+ Day

A partir de 8 de setembro e como parte do Disney+ Day, a série de curtas estrelada por Relâmpago McQueen e Mate está disponível no Disney+.

Além dessa grande estreia, outras produções entraram exclusivamente no catálogo do serviço de streaming, como Thor: Amor e Trovão, Pinóquio, Terra Incógnita e BTS: Permission to Dance. Não deixe de conferir todas as novidades!