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Os filmes de super-heróis da Marvel que já ganharam o Oscar®

23 de dezembro de 2022
23 de dezembro de 2022

Veja a seguir quais produções com os super-heróis da Marvel já levaram estatuetas para casa!


Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) encontram todas as produções da Marvel Studios reunidas no Disney+. Mas o que nem todo mundo sabe é que vários títulos já foram indicados a importantes prêmios, como o Oscar®

E em algumas edições da premiação, os filmes de super-heróis da Marvel levaram para casa as estatuetas às quais concorriam, reforçando sua trajetória de sucesso. 

Veja, a seguir, quais títulos foram premiados com um Oscar®:


Homem-Aranha 2 ganhou um Oscar® em 2004


Homem-Aranha 2


No começo dos anos 2000, os filmes de super-heróis voltaram com força total. E as franquias X-Men e Homem-Aranha foram, em parte, responsáveis por isso. 

Em 2004, Homem-Aranha 2 estreou nos cinemas. Dirigido por Sam Raimi e com Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco e Alfred Molina no elenco, o longa concorreu em três categorias: Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhores Efeitos Visuais.

Destas, o longa levou para casa a estatueta de Melhores Efeitos Visuais


Pantera Negra fez bonito no Oscar® em 2019


Pantera Negra


Pantera Negra não foi apenas um marco cinematográfico e da cultura pop. Lançado em 2018, ele também entrou para a História do Oscar® concorrendo em sete categorias, incluindo Melhor Filme, a principal do evento. 

Destas, a produção conquistou três prêmios: Melhor Trilha Sonora Original, para Ludwing Göransson; Melhor Figurino, para Ruth E. Carte e Melhor Design de Produção, dividido entre o cenógrafo Jay Hart e a diretora de arte Hannah Beachler.


Homem-Aranha no Aranhaverso também brilhou no Oscar® em 2019


Homem-Aranha no Aranhaverso


O longa de animação foi lançado em 2018 e apresentou Miles Morales ao público, um dos personagens mais queridos pelos fãs do super-herói amigo da vizinhança.

No mesmo ano em que Pantera Negra, de Ryan Coogler, ganhou três estatuetas, Homem-Aranha no Aranhaverso também conquistou um prêmio, mas na categoria Melhor Filme Animado.

Não esqueça que o Disney+ é a casa da Marvel Studios no streaming. Todos estes filmes – e os demais do UCM – podem ser encontrados no serviço de assinatura.

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