Os filmes de super-heróis da Marvel que já ganharam o Oscar®

Veja a seguir quais produções com os super-heróis da Marvel já levaram estatuetas para casa!



Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) encontram todas as produções da Marvel Studios reunidas no Disney+. Mas o que nem todo mundo sabe é que vários títulos já foram indicados a importantes prêmios, como o Oscar®.

E em algumas edições da premiação, os filmes de super-heróis da Marvel levaram para casa as estatuetas às quais concorriam, reforçando sua trajetória de sucesso.

Veja, a seguir, quais títulos foram premiados com um Oscar®:





Homem-Aranha 2 ganhou um Oscar® em 2004









No começo dos anos 2000, os filmes de super-heróis voltaram com força total. E as franquias X-Men e Homem-Aranha foram, em parte, responsáveis por isso.

Em 2004, Homem-Aranha 2 estreou nos cinemas. Dirigido por Sam Raimi e com Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco e Alfred Molina no elenco, o longa concorreu em três categorias: Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhores Efeitos Visuais.

Destas, o longa levou para casa a estatueta de Melhores Efeitos Visuais.





Pantera Negra fez bonito no Oscar® em 2019









Pantera Negra não foi apenas um marco cinematográfico e da cultura pop. Lançado em 2018, ele também entrou para a História do Oscar® concorrendo em sete categorias, incluindo Melhor Filme, a principal do evento.

Destas, a produção conquistou três prêmios: Melhor Trilha Sonora Original, para Ludwing Göransson; Melhor Figurino, para Ruth E. Carte e Melhor Design de Produção, dividido entre o cenógrafo Jay Hart e a diretora de arte Hannah Beachler.





Homem-Aranha no Aranhaverso também brilhou no Oscar® em 2019









O longa de animação foi lançado em 2018 e apresentou Miles Morales ao público, um dos personagens mais queridos pelos fãs do super-herói amigo da vizinhança.

No mesmo ano em que Pantera Negra, de Ryan Coogler, ganhou três estatuetas, Homem-Aranha no Aranhaverso também conquistou um prêmio, mas na categoria Melhor Filme Animado.

Não esqueça que o Disney+ é a casa da Marvel Studios no streaming. Todos estes filmes – e os demais do UCM – podem ser encontrados no serviço de assinatura.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!