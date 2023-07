Os filmes e séries com Owen Wilson para ver no Disney+

Enquanto não chega o dia da estreia de Mansão Mal-Assombrada, aproveite para ver Owen Wilson em alguns dos seus trabalhos anteriores.



O ator Owen Wilson, famoso por sua carreira em gêneros como comédia e aventura, está no mais novo lançamento da Disney: Mansão Mal-Assombrada, que chega aos cinemas em 27 de julho.

No longa-metragem, ele interpreta o Padre Kent e atua ao lado de um grande elenco que inclui Rosario Dawson, Danny Devito, Jared Leto e a premiada Jamie Lee Curtis.

No Disney+, você pode assistir a várias produções com a participação do ator e já entrar no clima do seu novo filme.





Não perca estes 5 filmes e séries com Owen Wilson no Disney+





Carros (2006): Owen Wilson dubla o Relâmpago McQueen, um carro de corrida novato destinado ao sucesso, na versão original em inglês. Quando se perde na estrada, o protagonista percebe que há coisas mais importantes na vida do que troféus e fama. O ator repete o trabalho de dublagem nas duas continuações dessa animação.





Uma Noite no Museu (2006): Larry (Ben Stiller) arruma emprego como guarda noturno de um museu e descobre que os animais e itens em exposição ganham vida. Na história, Wilson é o intérprete do divertido caubói Jedediah Smith.

Uma Noite no Museu 2 (2009): Larry é agora um empresário bem-sucedido. Mas, quando recebe um telefonema desesperado de Jedediah avisando que alguns dos maiores vilões ganharam vida, ele se vê obrigado a voltar à ação.

Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba (2014): Prepare-se para uma noite hilária e cheia de aventuras. No terceiro filme de franquia, Larry e seus heroicos amigos embarcam em uma jornada épica até Londres para salvar a magia que dá vida às exposições do museu.





Loki (2021): sim, Owen Wilson também está no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)! Ele interpreta o Agente Mobius na série que se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019).