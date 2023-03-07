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Os indicados da Disney, Marvel e Pixar ao Oscar® 2023 que estão no Disney+

7 de março de 2023
7 de março de 2023

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e outras produções concorrem este ano em diferentes categorias.


No dia 12 de março acontece uma das mais importantes premiações do cinema: o Academy Awards, mais conhecido como Oscar®. E este ano, há diversos títulos da Disney e do Disney+ indicados.

A seguir, veja quais são os filmes que concorrem ao Oscar® este ano para você assistir a todos antes da premiação e não dar uma de “não sou capaz de opinar” na grande noite do cinema:

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é um dos principais indicados do Disney+ ao Oscar® 2023

O grande sucesso da Marvel Studios, já disponível no Disney+, chega forte ao prêmio este ano. Ele traz Angela Bassett indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua interpretação da Rainha Ramonda.

Pelo mesmo papel, Angela já ganhou o Globo de Ouro® e o Critics Choice Awards®, o que faz dela uma das candidatas favoritas a levar a estatueta esse ano.

Já a canção “Lift me Up”, gravada por Rihanna para a trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, concorre na categoria Melhor Canção Original. 

Nas categorias técnicas, o filme foi indicado também aos prêmios de Melhores Efeitos Visuais, Melhor Maquiagem e Melhor Figurino.

Avatar: O Caminho da Água


Avatar: O Caminho da Água é outra grande aposta para o Oscar® 2023

A produção de James Cameron é sucesso nos cinemas do mundo inteiro e recebeu quatro diferentes indicações ao Oscar® deste ano, incluindo na principal categoria da noite: Melhor Filme

O longa, que ainda está em exibição nas telonas, também concorre às estatuetas de Melhor Som, Melhor Design de Produção e Melhores Efeitos Visuais.

Red – Crescer é uma Fera


Red – Crescer é uma Fera concorre como Melhor Animação

Lançada diretamente no Disney+, a animação Red – Crescer é uma Fera também conquistou fãs no mundo inteiro com a história de Mei Lee, uma adolescente capaz de se transformar em um panda-vermelho gigante.

Para evitar que isso aconteça, ela vai precisar aprender a controlar as próprias emoções. Mas quando se tem 13 anos de idade, isso não é nada fácil, ceto?. A produção foi indicada à categoria de Melhor Animação.

Le Pupille


Le Pupille concorre como Melhor Curta-Metragem

Ambientado em um internato católico para garotas, Le Pupille tem 38 minutos e fala sobre ganância, fantasia e inocência. Dirigido por  Alice Rohrwacher, o curta concorre na categoria Melhor Curta-Metragem

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft


Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft é indicado a Melhor Documentário

O documentário Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft, acompanha a inspiradora história de Katia e Maurice Kraff. Juntos, eles percorreram o mundo caçando erupções vulcânicas e documentando suas descobertas.

Disponível no Disney+, a produção foi indicada ao Oscar® de Melhor Documentário

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