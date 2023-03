Os melhores filmes com Chris Hemsworth no Disney+ e Star+

Experimente grandes aventuras no Combo+ assistindo ao ator que vive o Deus do Trovão nos filmes da Marvel.

Finalmente Thor: Amor e Trovão, nova produção da Marvel Studios, estreou nos cinemas, trazendo novas aventuras do Deus do Trovão. O personagem é vivido pelo australiano Chris Hemsworth, que traz um toque especial ao filho de Odin com sua atuação.

Ele é um dos grandes atores de sucesso da indústria cinematográfica atualmente, tendo participado de diversas produções. E a seguir, listamos alguns dos títulos protagonizados por ele disponíveis no Disney+ e no Star+, que os assinantes do Combo+ podem conferir quando e onde quiserem!





Filmes com Chris Hemsworth no Disney+





Franquia dos filmes de Thor : se Thor: Amor e Trovão é a grande novidade dos cinemas do mundo todo, o primeiro item da lista, claro, serão os demais itens da franquia. Comece com Thor (2011) para descobrir como o asgardiano veio parar na Terra. Em seguida, continue com Thor: O Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2014) para entender melhor tanto o super-herói como seu relacionamento com Jane Foster .





: se é a grande novidade dos cinemas do mundo todo, o primeiro item da lista, claro, serão os demais itens da franquia. Comece com (2011) para descobrir como o asgardiano veio parar na Terra. Em seguida, continue com (2013) e (2014) para entender melhor tanto o super-herói como seu relacionamento com . Franquia dos filmes dos Vingadores : os filmes da franquia de Thor se passam dentro de um universo ainda mais emocionante , mostrado na franquia de filmes dos Vingadores . Já da união dos super-heróis à saga que culmina com a batalha contra Thanos e as Joias do Infinito , Chris participou, como o Deus do Trovão, de todos os filmes: Vingadores (2012), Vingadores: Era de Ultron (2015), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).





Chris Hemsworth Investigando Tubarões (2021): após o número de ataques de tubarões crescer consideravelmente na costa leste de sua terra natal, a Austrália , o ator se dedica a compreender o comportamento destes animais e suas diferentes espécies . O documentário foi realizado em parceria com a National Geographic e além de trazer imagens belas e impressionantes, também mostra novidades em medidas preventivas e tecnologias para que seres humanos e tubarões possam coexistir em harmonia e segurança .





Sem Limites: Com Chris Hemsworth : a s érie original National Geographic estreia em breve com exclusividade no Disney+ . Criada por Darren Aronofsky , mostra como a ciência e o conhecimento têm proporcionado meios de melhorar o desempenho do corpo humano de formas até então desconhecidas. Chris está em uma missão pessoal: aprender como permanecer jovem, saudável, forte e resiliente . Então, do combate de doenças até a possível reversão do envelhecimento , novas e fascinantes percepções são postas à prova pelo ator. Tudo isso através de uma série de testes e desafios extraordinários para entender os limites do corpo humano.





Filmes com Chris Hemsworth no Star+





Branca de Neve e o Caçador (2012): a tradicional história infantil é revista e transformada em um verdadeiro filme épico de ação e aventura . A malvada Rainha Ravenna ( Charlize Theron ) quer destruir a jovem Branca de Neve ( Kristen Stewart ) por ciúmes de sua beleza. Porém, ela nem imagina que a jovem tem treinado com Eric , um caçador ( Chris Hemsworth ) o qual escolhido justamente pela vilã para matar Branca de Neve.





(2012): a tradicional história infantil é em um verdadeiro . A malvada ( ) quer destruir a jovem ( ) por ciúmes de sua beleza. Porém, ela nem imagina que a jovem tem treinado com , um caçador ( ) o qual escolhido justamente pela vilã para matar Branca de Neve. O Caçador e a Rainha de Gelo (2016): Chris Hemsworth e Charlize Theron estão de volta nesta sequência. Dessa vez, a diabólica Rainha Ravenna descobre que tem poderes de gelo e trai Freya (Emily Blunt), sua boa irmã. À medida que a guerra entre as duas rainhas se intensifica, o caçador Eric e a guerreira Sara (Jessica Chastain) precisam ajudar Freya a vencer a irmã, do contrário, a crueldade de Ravenna irá reinar por toda a eternidade.





