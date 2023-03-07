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Os melhores momentos de Grogu no episódio 1 da 3ª temporada de The Mandalorian

7 de março de 2023
7 de março de 2023


The Mandalorian voltou ao Disney+ com o lançamento de sua 3ª temporada. A série protagonizada por Pedro Pascal estreou o episódio 1 da nova temporada, fazendo a alegria do público que se reencontrou com os queridos personagens: Din Djarin e Grogu.

Além de preparar o cenário para o que será a chegada da dupla em Mandalore, o novo episódio teve muitos momentos adoráveis ​​do pequeno mais fofo da galáxia.

A seguir, conheça os melhores momentos de Grogu no episódio 1 da 3ª temporada da série do universo Star Wars.

The Mandalorian


Grogu se diverte no escritório de Greef Karga

No episódio 1 da 3ª temporada de The Mandalorian, Din Djarin e Grogu chegam ao planeta Navarro, onde encontram o antigo colega Greef Karga (Carl Weathers).

Em seu escritório, Grogu se diverte girando em sua cadeira e também comendo alguns doces.

Grogu é muito amigável com todos

Mais tarde, no mesmo episódio, o Greef Karga leva Din Djarin para ver um grupo de programadores com a intenção de consertar o andróide IG-11. É um grupo de Anzellans, uma espécie de seres minúsculos e muito inteligentes.

Enquanto tentam fazer seu trabalho, Grogu surpreende a todos e abraça um deles, que não quer saber da demonstração de afeto do menino.

The Mandalorian


Din Djarin dá aulas de Grogu

Ainda nesse primeiro episódio, Din Djarin ensina uma lição a Grogu. Enquanto eles estão na nave, o personagem interpretado por Pedro Pascal explica ao menino como navegar na galáxia.

Este é mais um dos grandes momentos que os dois partilham e que os torna uma dupla tão especial e unida.

Onde assistir online à The Mandalorian

Curta The Mandalorian no Disney+. As duas primeiras temporadas e o episódio 1 da 3ª temporada estão disponíveis no serviço de streaming.

O episódio 2 da nova temporada estreia em 8 de março.

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