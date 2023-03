Os melhores personagens de Amphibia, série do Disney+ que chega à 3ª temporada

Criada por um dos diretores de Gravity Falls, o programa tem elenco diversificado e história complexa.





Quem conhece Gravity Falls sabe que a série foi incrível e continua a ser um dos maiores sucessos do Disney+, junto com High School Musical: A Série: O Musical, Star Wars: O Livro de Boba Fett e Marvel What If…. Para aqueles que sentem saudades de Mabel e Dippy, a sugestão é Amphibia, seriado animado criado por um dos animadores e diretores do antigo programa, Matt Braly.

Um elenco diversificado, uma história envolvente e muitas piadas recheiam os episódios insanos dessa série que chega à terceira temporada. Conheça alguns dos principais personagens dessa aventura:







Anne Boonchuy



Anne (Brenda Song) era apenas uma criança comum com pais amorosos e as melhores amigas, Sasha e Marcy. Um dia, as meninas tropeçaram em uma misteriosa caixa de música que as deformou e as espalhou para diferentes cantos de Amphibia. Depois de um mal-entendido com o povo de Wartwood, Anne foi acolhida pela família Plantar enquanto procurava uma maneira de voltar para casa com seus amigos.

Como muitas histórias de amadurecimento, Anne começou como uma adolescente gentil, mas irresponsável, ansiosa para agradar seus amigos, mesmo a suas próprias custas. Na terceira temporada, suas experiências em Amphibia a fizeram crescer e ela agora tem a responsabilidade de proteger ambas as famílias e o dever de trazer Sasha e Marcy para casa.





Wally Ribbiton

Wally (James Patrick Stuart) foi o primeiro personagem de Wartwood que conhecemos na estreia da série. Antes apenas um personagem secundário ridicularizado constantemente pelos outros, Wally foi se mostrando cada vez mais interessante ao longo das duas primeiras temporadas.

Em "Wally e Anne", os personagens principais procuram o misterioso Moss Man para provar sua existência a Wartwood. Durante essa aventura, eles formam uma amizade, e Anne aprende com Wally como não ser afetada pelas opiniões dos outros. Se não fosse por essa forte amizade e lição, os eventos de "Pântano e Sensibilidade", onde Wally teve que superar a pressão familiar, teriam sido diferentes.







Sprig Plantar

Corajoso, leal e peculiar, Sprig (Justin Felbinger) é o melhor amigo de Anne e seu guia para o mundo de Amphibia. Este menino sapo raramente está sem seu chapéu, óculos de proteção e um estilingue para se defender da vida selvagem hostil. Antes da chegada de Anne, Sprig tinha poucos amigos por causa de seus diferentes interesses e comportamentos.

Os episódios de destaque de Sprig se concentram em seus relacionamentos com amigos e familiares. "Family Fishing Trip" mostra Sprig com ciúmes de Hop Pop e seu interesse amoroso durante as férias, e "Quarreler's Pass" vê Sprig precisando se dar bem com sua irmã Polly para sobreviver a uma situação perigosa. "Spider-Sprig" é um dos poucos episódios estrelando Sprig sozinho durante uma aventura que é uma homenagem ao Homem-Aranha e seu relacionamento com o Doutor Octopus.





Polly Plantar

Apesar de ser um bebê e um girino, Polly (Amanda Leighton) provou ser uma das personagens mais formidáveis da série. Cada episódio em que aparece, ela solta mais uma de suas frases sarcásticas.

"Girl Time" é o primeiro episódio de Polly como personagem principal, quando ela mostra a Anne (e ao público) que é perfeitamente feliz com o jeito que é.





Rei Andrias

A segunda temporada abriu o show para novas oportunidades quando os Plantars exploraram a terra fora de Wartwood. Em "The Plantars Check In", pouco depois de chegar à capital de Newtopia, os protagonistas conheceram Andrias (Keith David), o simpático e caloroso rei dos Anfíbios. No entanto, sob essa fachada gentil estava um dos vilões mais ameaçadores da série.

Na realidade, Andrias era um ditador megalomaníaco que acreditava na superioridade de sua raça. Ele vê amizade e confiança como sentimentos abaixo dele e não tem problemas em manipular os outros para alcançar seus objetivos.





Sasha Waybright

Personagens tóxicos, como os fãs de Bob's Burgers sabem, tendem a ser complexos, mas desagradáveis. Em nenhum lugar isso é mais evidente em Amphibia do que Sasha (Anna Akana). Enquanto ela era externamente divertida e amigável com Anne e Marcy, sua gentileza era um meio de conseguir o que queria e manter o controle sobre tudo.

"Reunion" e "Toadcatcher" foram onde seu comportamento sinistro veio à tona. Sasha adorava culpar Anne a fazer o que quisesse e tinha dificuldade em aceitar as vontades da amiga. A partir da 3ª temporada, ela ainda está presa em Amphibia, mesmo quando Andrias começou sua invasão, então só o tempo dirá se Sasha e Anne farão as pazes.





Hopediah "Hop Pop" Plantar

Hop Pop (Bill Farmer) é o avô de Sprig e Polly e foi o mais hesitante em adotar Anne quando ela chegou em Amphibia. Muito do humor em torno de Hop Pop é centrado em sua idade, modos tradicionais e aspirações de atuação fracassadas. Ao mesmo tempo, ele é um cara jovial que ama seus netos.

Episódios como "Hop-Popular" focaram nele tentando alcançar a fama a todo custo e em "Sprig VS Hop Pop", ele aceita viver em um cemitério depois que Sprig assume a fazenda.





Sr. e Sra. Boonchuy

Nas duas primeiras temporadas, os Boonchuy (interpretados por Brian Sounalath e On Braly) só foram mencionados ou apareceram em flashbacks da infância de Anne. Eles acabaram sendo transformados em personagens principais quando a 3ª temporada se passou a se passar na Terra em "The New Normal". Eles causaram uma forte impressão nos espectadores e na família Plantar em pouco tempo.

"Temple Frogs" mostra como os Boonchuys são queridos dentro de sua comunidade, enquanto em "Mr. X", eles mostraram não ter medo de entrar em brigas para garantir a segurança de Anne. Já "Adventures in Catsitting" mostra a gratidão do casal com os Plantars por terem cuidados de Anne em Amphibia.





Capitão Grime

"Best Fronds" termina em um tom ameaçador quando vemos a amiga de Anne, Sasha, mantida em cativeiro em uma torre escura. Seu sequestrador, Capitão Grime (Troy Baker), foi o antagonista das duas primeiras temporadas como parte dos ferozes exércitos de sapos. Ele acreditava firmemente que os sapos eram uma raça superior e impôs sua vontade sobre Wartwood e outras cidades de sapos.

Enquanto Grime era um vilão, ele ainda tinha padrões e princípios. Ele passou a proteger Sasha depois que ela se provou em "Prison Break" e ficou horrorizado com as ambições de Andrias perto do final da 2ª temporada. Na 3ª temporada, ele faz parte da resistência contra Andrias, e resta saber se ele vai se tornar um cara "bom".





Marcy Wu

Depois de várias menções passageiras, Marcy (Haley Tju) finalmente apareceu em "Marcy at the Gates" da 2ª temporada. Marcy estava envolvida em videogames e RPG na Terra, mas ela era desajeitada, alheia e propensa a acidentes. No momento em que ela se reuniu com Anne, ela se tornou uma ranger e foi nomeada para a corte do rei Andrias.

Marcy é amada por todos que conhecem sua inteligência e habilidades. Enquanto Anne e Sasha tiveram dificuldades em Amphibia, Marcy viveu em Newtopia, entrou em aventuras e se tornou uma heroína. Ela é o tipo de pessoa que sempre quis viver grandes coisas, já que desde pequena é apaixonada por filmes de ficção científica e fantasia. Quando toda confusão entre as três amigas aconteceu, foi como um sonho tornando realidade para ela. No entanto, o amor de Marcy pela glória pode despertar nela um lado ambicioso e até perverso, capaz de gerar grandes conflitos com seus amigos.