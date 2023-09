Os motivos para assistir a Quando Frank Conheceu Carlitos segundo seus protagonistas 

Será verdade que os cantores Carlos Gardel e Frank Sinatra se conheceram? Essa famosa lenda é retratada em Quando Frank Conheceu Carlitos, especial do Disney+ já disponível no serviço de assinatura.

Com Pablo Turturiello como Sinatra, e Oscar Lajad no papel de Gardel, a produção é centrada em um encontro fictício entre as duas grandes figuras da música mundial.

Quando Frank Conheceu Carlitos convida o público a sentar-se na primeira fila e assistir a uma produção audiovisual que combina os melhores elementos do teatro ao vivo e do streaming.





Protagonistas falam sobre Quando Frank Conheceu Carlitos



Em entrevista ao Disney Latino, Turturiello e Lajad, protagonistas da produção, explicaram por que todos deveriam ver Quando Frank Conheceu Carlitos.

Para Turturiello, em um momento em que “tudo parece um desastre” e que “o mundo está sensível e irritado, sentar para ouvir coisas que nos conectam com a nossa infância, que nos levam a abrir a mente e criar histórias é um presente”

O ator, também presente na série Freeks, destaca a mistura entre fantasia e realidade na trama. “O encontro [de Gardel e Sinatra] é um grande ponto de interrogação, não se sabe se aconteceu ou não”, ressalta.

“Não importa se tudo o que passa no especial é real ou não, pois é uma desculpa para ver um momento bacana entre dois artistas, em que um ensina algo ao outro. Além disso, cantamos um material que é um dos mais deliciosos já escritos no mundo”, finaliza.

Por sua vez, Oscar Lajad considerou que este “é um musical em que o público passará da alegria à emoção com muito bom humor.”

Lajad aponta, ainda, que o longa traz diversas lições a quem assiste. “São muitas mensagens que valorizam a amizade, o amor, a família; valorizam acreditar nos seus sonhos.”

“Ninguém pode perder também porque é uma produção linda. As pessoas se identificarão com os temas que ela trata, ficarão encantadas!”, concluiu.









Onde ver Quando Frank Conheceu Carlitos online



Diz a lenda que Gardel cantava em Nova York quando foi apresentado a um jovem fã que estava ansioso para conhecer o “grande barítono rioplatense”. Este jovem era ninguém menos que o astro Frank Sinatra, com apenas 19 anos na época.

Quando Frank Conheceu Carlitos une o Sul ao Norte ao criar um diálogo entre duas das maiores vozes das Américas. A voz de olhos azuis e o famoso cantor de tango se encontram no Disney+ – e você não pode perder!