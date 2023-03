Os personagens de Star Wars que você pode ver em The Bad Batch

Alguns personagens icônicos dos filmes do universo Star Wars também aparecem na série animada

Hunter e os demais membros da Força Clone 99 já chegaram com tudo na nova temporada de Star Wars: The Bad Batch, no Disney+. No entanto, o grupo e seus inimigos não são o único destaque da produção Lucasfilm.

A série animada também conta com a participação de personagens conhecidos do público de outros filmes e séries do universo Star Wars. Veja, a seguir, quais:





Fennec Shand, a mercenária de Star Wars: The Bad Batch





Apresentada ao público em 2019 na série The Mandalorian, a mercenária Fennec Shand (vivida por Ming-Na Wen na versão live-action) também é peça importante na trama de The Bad Batch.

A personagem também se destaca na série O Livro de Boba Fett, de 2021.





O líder rebelde Saw Gerrera também participa da série animada





O personagem vivido por Forest Whitaker conquistou fãs em sua primeira aparição em Rogue One: Uma História Star Wars, em 2016. E em Andor, o público conheceu um pouco mais sobre sua história.

O líder rebelde participa de Star Wars: The Bad Batch, e segue lutando contra o Império.





Grand Moff Tarkin traz sua maldade a The Bad Batch





Um dos mais famosos vilões de Star Wars, Grand Moff Tarkin – também conhecido como Almirante Tarkin ou Governador Tarkin – foi um dos líderes da construção da Estrela da Morte.

Wayne Pygram o interpreta em Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith, de 2005, enquanto Peter Cushing é quem lhe dá vida em Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança, de 1977.

E em Rogue One: Uma História Star Wars, ele é interpretado pelo ator Guy Henry.

Assista a nova temporada de Star Wars: The Bad Batch exclusivamente no Disney+. Todas as quartas-feiras, um novo episódio estreia no streaming.