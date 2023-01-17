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Novidades Star Wars

Os personagens de Star Wars que você pode ver em The Bad Batch

17 de janeiro de 2023
17 de janeiro de 2023

Alguns personagens icônicos dos filmes do universo Star Wars também aparecem na série animada


Hunter e os demais membros da Força Clone 99 já chegaram com tudo na nova temporada de Star Wars: The Bad Batch, no Disney+. No entanto, o grupo e seus inimigos não são o único destaque da produção Lucasfilm.

A série animada também conta com a participação de personagens conhecidos do público de outros filmes e séries do universo Star Wars. Veja, a seguir, quais:

The Bad Batch

Fennec Shand, a mercenária de Star Wars: The Bad Batch

Apresentada ao público em 2019 na série The Mandalorian, a mercenária Fennec Shand (vivida por Ming-Na Wen na versão live-action) também é peça importante na trama de The Bad Batch.

A personagem também se destaca na série O Livro de Boba Fett, de 2021.

O líder rebelde Saw Gerrera também participa da série animada

O personagem vivido por Forest Whitaker conquistou fãs em sua primeira aparição em Rogue One: Uma História Star Wars, em 2016. E em Andor, o público conheceu um pouco mais sobre sua história.

O líder rebelde participa de Star Wars: The Bad Batch, e segue lutando contra o Império.

The Bad Batch

Grand Moff Tarkin traz sua maldade a The Bad Batch

Um dos mais famosos vilões de Star Wars, Grand Moff Tarkin – também conhecido como Almirante Tarkin ou Governador Tarkin – foi um dos líderes da construção da Estrela da Morte.

Wayne Pygram o interpreta em Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith, de 2005, enquanto Peter Cushing é quem lhe dá vida em Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança, de 1977.

E em Rogue One: Uma História Star Wars, ele é interpretado pelo ator Guy Henry.

Assista a nova temporada de Star Wars: The Bad Batch exclusivamente no Disney+. Todas as quartas-feiras, um novo episódio estreia no streaming. Não perca!

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