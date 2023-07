Os pontos essenciais que você precisa saber antes do episódio 5 de Invasão Secreta

O cerco está se fechando na série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Nick Fury (Samuel L. Jackson) está ficando sem tempo nem recursos na série Invasão Secreta. Estreando semanalmente no Disney+, a produção da Marvel Studios se encaminha para seus momentos finais.

Na próxima quarta-feira, dia 19 de julho, o penúltimo episódio dessa intensa trama de espionagem e suspense chega ao streaming. Reveja, a seguir, os principais pontos do capítulo anterior de Invasão Secreta:









A relação entre Priscilla e Nick Fury



O episódio 2 de Invasão Secreta revelou que Nick tem uma vida que até então era desconhecida. Ele é casado com Priscilla (Charlayne Woodard), nome humano de Varra, uma Skrull.

E, ao longo dos episódios seguintes, principalmente por meio de flashbacks, mais detalhes dessa relação são exibidos.









A surpreendente revelação de Rhodes



A história já começa com uma impactante reviravolta: o general James Rhodes (Don Cheadle), homem de confiança do governo dos Estados Unidos e amigo de Fury é, na verdade, um Skrull. E está ao lado de Gravik (Kingsley Ben-Adir) na rebelião.

Rhodes não apenas demite Fury a fim de impedir que ele interfira em seus planos, como ordena que Priscilla o mate, sob ameaça dela mesma ser morta caso não cumpra a ordem.





Os destinos de G’iah, Talos e Gravik



O final do episódio 3 de Invasão Secreta deixou o público apreensivo com a possível morte de G’iah (Emilia Clarke). No entanto, a jovem havia encontrado um laboratório secreto no quartel dos Skrulls e descobriu os planos de Gravik sobre os super Skrulls.

Antes de fugir do recinto após trair a confiança do líder rebelde para ajudar o pai, G’iah utilizou a ideia de Gravik e se tornou ela mesma uma super Skrull com poderes de regeneração. Assim, ela não morreu com o tiro dado pelo general Skrull.

A jovem encontra com seu pai, Talos (Ben Mendelsohn) para conversar sobre a rebelião e o futuro dos Skrulls. O ex-líder diz que acredita que humanos e Skrulls possam coexistir em harmonia, enquanto G’iah acha que isso não passa de ilusão.

Enquanto isso, Gravik, com a ajuda de Rhodes, esquematiza um ataque ao presidente dos Estados Unidos. No entanto, Fury e Talos chegam ao local na tentativa de salvá-lo.

Nick consegue resgatar o governante, no entanto, ao se virar para buscar Talos – que havia sido ferido durante o resgate – vê Gravik apunhalar o Skrull.









Acompanhe o desfecho de Invasão Secreta no Disney+



Será que Gravik vai ser bem-sucedido em sua invasão Skrull? Como Nick reagirá após ver Talos cair na sua frente? O final deste enredo está próximo!

Não perca a estreia do episódio 5 de Invasão Secreta, na próxima quarta-feira, dia 19 de julho, somente no Disney+! Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!