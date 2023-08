Os segredos por trás de Art Attack: Modo Desafio

Art Attack: Modo Desafio traz cinco jovens apresentadores fazendo diferentes tarefas artísticas, que envolvem ilustração, desenho, moda, entre outros.



Não importa quanto tempo passe: alguns programas continuam inesquecíveis na mente de toda uma geração. Um deles é Art Attack, que conquistou uma audiência fiel entre o público dos anos 1990 e começo dos anos 2000.

Em 2023, a produção ganhou uma nova versão brasileira no Disney+ chamada Art Attack: Modo Desafio.

Apresentado pelos jovens influenciadores e criadores de conteúdo Paty Leda, Carol Wang, Maju Sanchez, Tom Filho e Cauê Bueno, a produção convida o espectador a acompanhar o passo a passo do processo criativo dos desafios.

Confira abaixo os principais “segredos” que fazem Art Attack: Modo Desafio ser um programa tão atrativo para o público mais jovem.









Art Attack: Modo Desafio estimula a criatividade com tarefas mirabolantes





Art Attack sempre foi conhecido por suas criações mirabolantes, que instigam a curiosidade – principalmente das crianças e adolescentes – para realizarem os desafios propostos.

Na nova versão do Disney+, os desafios estão ainda mais surpreendentes: um deles envolve até a montagem de um cenário de terror, fazendo o espectador se sentir como se estivesse em uma mansão mal-assombrada.





Os apresentadores de Art Attack: Modo Desafio conversam com o público



Os art attackers (como são chamados os apresentadores) se conectam com o público por meio de uma linguagem divertida, próxima e atual, tornando os episódios dinâmicos e descontraídos.

Na nova série, todos os cinco já são influenciadores conhecidos no meio digital por suas ligações com as artes plásticas, fotografia, ilustrações, entre outros.









Art Attack: Modo Desafio é um programa cheio de cores



As duas versões de Art Attack possuem ambientes coloridos, que estimulam a criatividade e fortalecem o imaginário do público.

Além disso, as cores têm também grande ligação com o emocional. Cores coloridas e vibrantes despertam um sentimento de alegria e felicidade – duas emoções que, certamente, as produções querem oferecer ao espectador.





Art Attack: Modo Desafio estimula o público a fazer arte em casa



Art Attack: Modo Desafio comprova que não precisa ser artista para fazer arte e sim, ser curioso, ter tintas, lápis, papéis e se divertir muito durante todo o processo de criação!

Inclusive, no mesmo dia em que estreou a nova versão do programa, foi lançada, no Disney+, uma coletânea de curtas-metragens chamada Art Attack: Snack, que ensina, de maneira rápida e prática, a produzir diferentes tipos de arte em casa.









Divirta-se com Art Attack: Modo Desafio no Disney+



Confira os doze episódios de Art Attack: Modo Desafio no Disney+ e aproveite também para colocar a mão na massa!