Os Simpsons: quando Billie Eilish conheceu Lisa

Acompanhe este episódio que é quase uma sessão musical – com grandes artistas como convidados.

O episódio “Quando Billie conheceu Lisa” chegou ao Disney+ em 22 de abril e combina o melhor de comédia, animação e música através de grandes artistas da indústria e da família Simpson.









Quando Billie Eilish conheceu Lisa em Os Simpsons







Enquanto procura um lugar tranquilo para praticar seu saxofone, Lisa Simpson é descoberta pela artista vencedora do GRAMMY® Billie Eilish e pelo também cantor e compositor Finneas O'Connell.

Billie encontra Lisa tocando debaixo de uma ponte e a convida para seu estúdio para gravar com ela. O resultado é uma sessão musical especial e única, com uma equipe incrível que Lisa jamais esquecerá.

Além desta nova produção, você pode encontrar outros conteúdos da família mais famosa de Springfield no Disney+ e no Star+. Com o Combo+, você pode curtir os filmes Maggie Simpson: O Dia Mais Longo na Creche, Os Simpsons: O Filme, além de todas as 33 temporadas da série.