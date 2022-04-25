Cancel
Novidades Disney+

Os Simpsons: quando Billie Eilish conheceu Lisa

25 de abril de 2022
25 de abril de 2022

Acompanhe este episódio que é quase uma sessão musical – com grandes artistas como convidados.


O episódio “Quando Billie conheceu Lisa” chegou ao Disney+ em 22 de abril e combina o melhor de comédia, animação e música através de grandes artistas da indústria e da família Simpson.

Os Simpsons: Quando Billie Eilish conheceu Lisa


Quando Billie Eilish conheceu Lisa em Os Simpsons


Enquanto procura um lugar tranquilo para praticar seu saxofone, Lisa Simpson é descoberta pela artista vencedora do GRAMMY® Billie Eilish e pelo também cantor e compositor Finneas O'Connell.

Billie encontra Lisa tocando debaixo de uma ponte e a convida para seu estúdio para gravar com ela. O resultado é uma sessão musical especial e única, com uma equipe incrível que Lisa jamais esquecerá.

Além desta nova produção, você pode encontrar outros conteúdos da família mais famosa de Springfield no Disney+ e no Star+. Com o Combo+, você pode curtir os filmes Maggie Simpson: O Dia Mais Longo na Creche, Os Simpsons: O Filme, além de todas as 33 temporadas da série.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set