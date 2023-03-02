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Os super vilões mais marcantes de Stan Lee

2 de março de 2023
2 de março de 2023

Relembre alguns dos antagonistas icônicos do panteão de vilões do Universo Marvel Comics.


A história da Marvel caminha lado a lado com a de Stan Lee, um de seus mais marcantes roteiristas. Sua habilidade em criar super-heróis era incrível. Por outro lado, Lee também foi o responsável pela criação de alguns dos super vilões mais marcantes de todo o Universo Marvel

De gênios do crime a candidatos a déspotas interdimensionais, o fato é que o público ama “odiar” cada um desses antagonistas que cruzam o caminho dos super-heróis!

Continuando a celebração dos 100 anos de nascimento de Stan Lee, relembre, a seguir, alguns desses vilões que marcaram as HQs!

Kang, o Conquistador


Os super vilões de Stan Lee: Kang, o Conquistador

Com o sucesso de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Kang, o Conquistador (vivido no filme por Jonathan Majors) é o nome da vez. O personagem é fruto da parceria entre Lee e o artista Jack Kirby.

Sua primeira aparição foi no quadrinho Avenger #8, em que ele mostrou ao público todo o seu poder ao derrubar os Vingadores, e explicou sobre seus poderes de manipulação do tempo e suas diferentes variantes

Homem-Aranha e Duende Verde


Os super vilões de Stan Lee: Duende Verde

Não há como negar que um dos maiores sucessos da carreira de Stan Lee em parceria com o artista Steve Ditko é a criação do Homem-Aranha

E, sem dúvidas, o Duende Verde foi um de seus piores adversários. O vilão surgiu na HQ Amazing Spider Man #14, em que ele pode mostrar toda sua genialidade maligna e revelou sua verdadeira identidade: Norman Osborne.

Loki


Os super vilões de Stan Lee: Loki

Quem nunca teve problemas com irmãos? Provavelmente, só quem é filho único. E Stan Lee, juntamente com o roteirista Larry Lieber e Jack Kirby elevaram a rixa entre irmãos na HQ Journey Into Mystery #85.

Foi nessa edição que o trio apresentou Loki, o Deus da Trapaça e irmão de Thor. Surgia aí um dos personagens mais complexos – e amados – de todo o Universo Marvel.

Magneto


Os super vilões de Stan Lee: Magneto

Novamente a dupla Lee/Kirby criou uma gama de personagens marcantes em Uncanny X-Men #1. Por um lado, o professor Xavier e seus pupilos tentavam mostrar a todos que era possível conviver pacificamente com as diferenças. 

Por outro, o vilão Magneto representava o caminho do terror, que buscava a dominação dos humanos pelos mutantes – não a igualdade. 

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