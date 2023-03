Os Tênis Encantados transforma história clássica de Cinderela em inesperado conto moderno

Conheça a saga de El, um jovem do Queens que sonha em ser designer de tênis neste filme exclusivo do Disney+.

Neste mês, uma nova versão de Cinderela chega ao Disney+ prometendo mudar tudo o que você achava que sabia sobre a clássica história. Os Tênis Encantados (Sneakerella, em inglês) conta a história de El, um garoto humilde apaixonado por tênis que terá a ajuda de um pouco de magia para fazer seus sonhos se tornarem realidade.

O filme, original e exclusivo da plataforma se junta a milhares de outros conteúdo disponíveis apenas no Disney+.







Cinderela inspira Sneakerella





Você provavelmente já conhece a clássica história criada pelo autor Charles Perrault no século 17: uma pobre garota perde a mãe e seu pai se casa com uma madrasta terrivelmente má. Quando o patriarca da família, e único protetor de Cinderela, morre, sua nova esposa condena a menina a servir a ela e suas filhas.

Tudo muda quando o príncipe do reino promove um baile em busca de uma nova esposa. Proibida de comparecer à festa pela madrasta, Cinderela recebe a ajuda de uma fada madrinha que concede a ela um lindo vestido e uma carruagem. Ela, no entanto, só pode ficar no baile até meia-noite, quando o feitiço se encerra.

Na festa, ela conhece o príncipe encantando e os dois se apaixonam. Mas quando o relógio começa a bater as doze badaladas, a moça percebe que está atrasada e sai correndo, deixando para trás um único sapatinho de cristal. É com o acessório que o príncipe busca reconhecer sua amada e acaba libertando a heroína das garras da madrasta.





Os Tênis Encantados: nova releitura do clássico





Muitas releituras dessa clássica história já foram vistas, inclusive o desenho de 1950 da própria Disney (disponível no Disney+). Mas nenhuma o fez como essa versão da diretora Elizabeth Allen Rosenbaum. Nesta nova história, os gêneros foram todos trocados e o protagonismo foi dado a personagens negros que moram no bairro do Queens, em Nova York.



Narrado pelo padrinho mágico, Gustavo (Juan Chioran), o filme acompanha o criativo e bondoso El (Chosen Jacobs), que ama tênis quase tanto quanto ama sua comunidade. O sonho dele é se tornar um designer de tênis e criar o par perfeito de sapatos. Ele acredita que quando fizer isso, conseguirá voar.

Seu melhor amigo, Sami (Devyn Nekoda), encoraja a paixão artística de El, e o incentiva a abandonar seu trabalho opressivo como funcionário de estoque de seu padrasto Trey (Bryan Terrell Clark) e meio-irmãos detestáveis ​​Stacy (Hayward Leach) e Zelly (Kolton Stewart) para comparecer ao relançamento do tênis do astro do basquete Darius King (John Salley).







Os Tênis Encantados: um encontro importante





El acaba conhecendo Kira (Lexi Underwood), filha de King, e os dois começam a se conhecer graças à paixão em comum por tênis únicos. Encantado pela garota, El a leva para conhecer o bairro em uma sequência de números musicais e batalhas de dança. No entanto, os dois logo se separam sem trocar contato.

Acontece que Kira tem tentando crescer nos empreendimentos comerciais de seu pai, buscando o próximo grande design para sua linha de tênis. Quando pai e filha dão uma festa para arrecadar fundos para caridade, El recebe a ajuda de seu padrinho para dar vida a sua criação e impressionar Kira.

No entanto, à medida que os dois conversam na festa e ele chama a atenção dos convidados, mais detalhes sobre a verdadeira identidade de El são questionados, deixando-o completamente perturbado e sua confiança abalada. Assustado, ele acaba fugindo e Kira decide arranjar uma forma de encontrá-lo.





Os Tênis Encantados: por que fazer uma nova versão





Além do protagonismo negro e do novo olhar com um “Cinderelo”, a intenção da diretora Elizabeth Allen Rosenbaum era também dar ao público uma forte representação feminina com a personagem de Kira, uma inteligente e experiente “Princesa Encantada”.

“Eu amo a ideia da troca de gênero, mas ainda permanecendo fiel aos personagens que conhecemos e amamos”, explicou ela ao Laughing Place. “É uma inversão de tudo o que estamos acostumados a ver e isso tornou o filme muito especial”.

A diretora disse que os dois protagonistas tiveram uma boa química desde o primeiro momento. Para ela, ter encontrado Underwood, que interpreta Kira, ajudou a formar melhor o personagem.







Quem são os novos protagonistas de Os Tênis Encantados





“Era muito importante para mim encontrar a heroína certa”, explica ela. “E Underwood tem uma força e uma curiosidade incomum para a idade”. Sobre Jacobs, ela diz que ele é a personificação da Cinderela versão masculina. “Cinderela é um personagem bondoso com todos, até com animais. Jacobs é assim, ele entra e todo mundo na sala fica feliz”.

Jacobs disse que foi atraído pelo papel porque os contos de fadas da Disney “fizeram parte da minha infância. Ter a oportunidade de participar da juventude da nova geração é algo que eu não podia negar”, conta o ator. “Somos ambos sonhadores. Temos essas grandes ideias para a vida.”

O jovem também conta que gostaria de interpretar um herói da Marvel algum dia. “Há tantos personagens daquele universo para serem retratados ainda, eu adoraria”, disse. “E posso malhar para o papel sem problemas”.