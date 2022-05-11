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Os Tênis Encantados: trailer, data de estreia e elenco do novo filme da Disney+

11 de maio de 2022
11 de maio de 2022

Saiba mais sobre o novo filme musical, que traz a cultura hip-hop e dos sneakers das ruas de Nova York para as telas!


A magia vai invadir a casa dos assinantes do Disney+. Isso porque, em breve, estreia a nova produção original da plataforma, Os Tênis Encantados. Trazendo um olhar moderno para uma já conhecida história, o filme promete encantar crianças de todas as idades — incluindo aquelas que ainda vivem no interior de muitos adultos.

Os Tênis Encantado


Os Tênis Encantados: confira o trailer e a sinopse

Dos estúdios criativos por trás de sucessos como High School Musical e Descendentes, o musical hip-hop acompanha o jovem El (Chosen Jacobs) e sua vida em Nova York, nos Estados Unidos.

Depois que sua mãe faleceu, o jovem passou a trabalhar no estoque de uma sapataria. Seu sonho é se tornar um grande designer de sapatos. Porém, ele esconde todo o seu talento do padrasto estressado e dos dois meio-irmãos mesquinhos, que fazem questão de arruinar qualquer oportunidade que apareça para El.

Um dia, o rapaz conhece Kira King (Lexi Underwood), filha de um famoso jogador de basquete e magnata da indústria de calçados. Com o incentivo da nova amiga — e um toque de magia do fado-padrinho, o jovem está pronto para amarrar os cadarços e sonhar cada vez mais alto.

Veja a seguir o trailer de Os Tênis Encantados:


Os Tênis Encantados | Trailer 2 Oficial Legendado | Disney+


Os Tênis Encantados: conheça o elenco

Além de Chosen Jacobs e Lexi Underwood como El e Kira, respectivamente, o elenco diverso e multitalentoso inclui John Salley, Devyn Nekoda, Juan Chioran, Bryan Terrell Clark, Kolton Stewart, Robyn Alomar, Yvonne Senat Jones e Hayward Leach.

Os Tênis Encantado


Assista a Os Tênis Encantados no Disney+

O longa musical estreia com exclusividade no Disney+ na próxima sexta-feira, dia 13 de maio. Não perca! Acompanhe todas as estreias e novidades do Disney+ diretamente no site da Disney Brasil

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