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Os vilões mais marcantes dos filmes do Universo Marvel

10 de fevereiro de 2023
10 de fevereiro de 2023

Relembre alguns dos principais personagens que você encontra no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Os filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) possuem super-heróis que os fãs amam. Essas histórias, no entanto, também têm o outro lado da moeda: os vilões.

Alguns são bastante malignos, outros carismáticos… Os vilões da Marvel são muito diferentes entre si e possuem variadas motivações.

Relembre, a seguir, os vilões de maior destaque dos filmes do Universo Marvel.

Loki


Vilões da Marvel: Loki

Loki é um dos vilões mais importantes do UCM e também um dos mais queridos do público.

O carismático personagem interpretado por Tom Hiddleston nos cinemas e na série que leva seu nome também é um dos antagonistas de Thor (2011) e Os Vingadores (2012) - ele aparece em outros filmes, mas seu lado maligno se torna mais evidente nessas duas tramas.

No enredo de Os Vingadores, Loki rouba o Tesseract (cubo mágico poderoso) e ameaça a sobrevivência dos humanos na Terra.

A ameaça trazida pelo vilão faz com que o grupo de super-heróis, formado pelo Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Capitão América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) e Thor (Chris Hemsworth), se reúna para enfrentá-lo.

Ele também está presente em Thor: O Mundo Sombrio (2013), Thor: Ragnarok (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e na série do Disney+ Loki (2021).

Thanos


Vilões da Marvel: Thanos

Quando o assunto são os vilões da Marvel, é impossível deixar de falar do Thanos, o responsável pelo desaparecimento de metade da população mundial (incluindo muitos super-heróis) com o seu estalar dos dedos.

O maligno personagem aparece em Os Vingadores (2012), Guardiões da Galáxia (2014), Vingadores: Era de Ultron (2015), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Endgame (2019). E é necessário uma verdadeira força-tarefa de seres superpoderosos para poder vencê-lo.

Vilões da Marvel: Johann Schmidt/Caveira Vermelha

O memorável vilão de Capitão América: O Primeiro Vingador (2011) é um dos que têm maior destaque no Universo Cinematográfico da Marvel. No cinema, o personagem foi vivido por Hugo Weaving.

Johann Schmidt era o líder da HYDRA e um cientista brilhante cuja ambição o levou a experimentar uma versão do soro do supersoldado que ainda estava em fase de testes.

Além de dar a ele uma grande força, o soro desfigurou seu corpo e o transformou no Caveira Vermelha, o inimigo de Steve Rogers/Capitão América em seu primeiro filme.

O Caveira Vermelha também está em Vingadores: Guerra Infinita (2018).

Bucky Barnes


Vilões da Marvel: Bucky Barnes/Soldado Invernal

Apesar de já não ser um vilão no atual Universo Cinematográfico da Marvel, em Capitão América 2: O Soldado Invernal, Bucky Barnes cumpre esse papel.

Bucky é o melhor amigo de Steve Rogers, mas – no filme de 2014 – ele não tinha nenhuma memória desse fato e se tornou um assassino.

As lembranças e a personalidade antiga do personagem interpretado por Sebastian Stan são recuperadas mais tarde.

Bucky Barnes está presente em Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), Capitão América 2: O Soldado Invernal (2014), Capitão América: Guerra Civil (2016), Pantera Negra (2018), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Endgame (2019) e na série do Disney+ Falcão e o Soldado Invernal (2021).

Vilões da Marvel: Hela

A vilã interpretada por Cate Blanchett é uma das mais marcantes no UCM.

Hela é a irmã mais velha do Thor e está presente em Thor: Ragnarok (2017). Sua forte ambição e personalidade tornam a trama ainda mais envolvente e cheia de desafios para o herói, obrigando-o a usar todas as suas forças e a pedir ajuda ao Loki para tentar salvar Asgard.

Veja todos esses filmes e séries no Disney+! Para conhecer as últimas notícias do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), não deixe de acessar o Marvel Insider.

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