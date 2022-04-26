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Os Vingadores: quais são as 6 Joias do Infinito que Thanos procura

26 de abril de 2022
26 de abril de 2022

Saiba mais sobre as poderosas pedras que o vilão reúne nos filmes da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


As Joias do Infinito são seis artefatos incrivelmente poderosos que se parecem com pedras e estão ligados a diferentes aspectos do universo. Criada por Entidades Cósmicas, cada gema possui habilidades únicas que, ao longo dos milênios, foram manipuladas e alteradas por diferentes civilizações extraterrestres.

Os Vingadores: quais são as seis Joias do Infinito

As seis Joias do Infinito são: Joia do Espaço; Joia da Mente; Joia da Realidade; Joia do Poder; Joia do Tempo e Joia da Alma. Thanos conseguiu inserir todas elas na Manopla do Infinito, um mecanismo que ele usa na mão esquerda e que lhe permite canalizar todo o poder das gemas.


Thanos


Os Vingadores: por que Thanos procura reunir as Joias do Infinito


No Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Thanos aparece em Os Vingadores, Guardiões da Galáxia, Vingadores: Era de Ultron, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato (todos disponíveis no Disney+). O vilão busca tomar posse desses itens surpreendentes para aumentar seus poderes e realizar seu plano sinistro de destruição.

Em Guerra Infinita, ele consegue coletar todas as seis Joias e as usa para causar o "Estalo", um fenômeno mágico chocante que extermina metade dos seres vivos do universo.

No entanto, seu ato implacável teve sérias consequências no próprio corpo do titã, que sofreu graves danos quando ele se apropriou dessa enorme quantidade de poder. Depois de cumprir a missão que tem em mente, Thanos usa novamente as Joias do Infinito, agora para destruí-las com sua própria energia. E expõe seu corpo, mais uma vez, ao poder gerado por essas pedras todas juntas.

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