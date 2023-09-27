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Novidades Disney+

Os Vizinhos Green chegam com novos episódios ao Disney+

28 de setembro de 2023
28 de setembro de 2023

A confusão está formada quando a família Green se muda do interior para a cidade grande.


O jovem Cricket Green e sua família estão de volta vivendo as mais loucas e inusitadas histórias nos novos episódios de Os Vizinhos Green que acabam de estrear no Disney+!

 Com apenas 10 anos de idade, Cricket é um otimista e travesso garoto do interior que se muda com os parentes para a cidade grande. Isso não seria nada de mais se não fosse o fato da família Green ser descontroladamente disfuncional.

No entanto, a curiosidade e o entusiasmo naturais de Cricket levam ele e sua família a aventuras épicas – e aos corações de seus novos vizinhos.

Os Vizinhos Green


Os Vizinhos Green é diversão garantida no Disney+


Acompanhe as aventuras excêntricas de Cricket Green, sua irmã um tanto peculiar Tilly, seu pai apreensivo Bill e a excêntrica Vovó Alice na cidade grande! Os novos episódios de Os Vizinhos Green já chegaram ao Disney+.

E se você adora uma boa diversão em família, não perca também A Família Radical Maior e Melhor, série original do serviço de streaming!

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