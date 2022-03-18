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NOVIDADES DISNEY+

Oscar® 2022: confira os filmes do Disney+ indicados à premiação

18 de março de 2022
18 de março de 2022

Do encanto das animações às aventuras dos live actions, confira os títulos disponíveis no Disney+ que concorrem ao prêmio máximo do cinema.


Começa a contagem regressiva para o Oscar® 2022. A cerimônia acontece no dia 27 de março, o que significa que ainda dá tempo de assistir aos principais filmes indicados produzidos pela Disney para opinar no grande dia da premiação.

Quer saber quais são eles? Veja a seguir a lista completa com todos os indicados ao Oscar® 2022 que você pode conferir no Disney+.

Indicados ao Oscar® 2022: Amor, Sublime Amor

Amor, Sublime Amor

Dirigido por Steven Spielberg e ambientado na cidade de Nova York dos anos 1950, o longa conta a história do amor entre Tony e Maria, e da rivalidade entre duas gangues: os Jets e os Sharks. Esta nova adaptação do famoso musical é protagonizada por Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María) e Ariana DeBose (Anita).

Amor, Sublime Amor concorre em sete diferentes categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz Coadjuvante para Ariana DeBose.

Indicados ao Oscar® 2022: Encanto

Encanto

A família Madrigal também foi convidada para a festa do Oscar® 2022. A animação concorre em três diferentes categorias: Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original (por “Dos Oruguitas”, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra), e Melhor Filme Animado.

Encanto conta a história de uma família extraordinária, com dons especiais, que vive em uma casa mágica numa montanha escondida no interior da Colômbia.

Indicados ao Oscar® 2022: Cruella

Cruella

Protagonizado por Emma Stone, este live-action mostra a juventude de uma das vilãs mais icônicas (e fashion) da Disney: Cruella de Vil. O filme destaca, ainda, como Stella Miller se transformou na malvada e elegante antagonista.

Cruella, dirigido por Craig Gillespie, concorre em duas categorias: Melhor Figurino e Melhor Maquiagem e Cabelo.

Indicados ao Oscar® 2022: Luca

Luca

A história de amizade entre dois monstros marinhos que resolvem se aventurar em terra firme também está concorrendo ao Oscar®. Ambientado na colorida Riviera italiana, a animação acompanha as aventuras inesquecíveis de Luca e seu amigo Alberto.

Luca concorre na categoria Melhor Filme Animado e conta com Jacob Trembley e Maya Rudolph no elenco de voz.

Indicados ao Oscar® 2022: Raya e o Último Dragão

Raya e o Último Dragão

A emocionante história da guerreira Raya em busca de salvar o mundo de Kumadra também concorre na categoria de Melhor Filme Animado.

Raya e o Último Dragão tem direção de Don Hall e Carlos López Estrada.

Indicados ao Oscar® 2022: Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

O Universo Cinematográfico Marvel também está representado no Oscar® em 2022. O filme traz a história de Shang-Chi, que precisa confrontar seu passado e também a perigosa organização Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é estrelado por Simu Liu e recebeu uma indicação, na categoria Melhores Efeitos Visuais.

Se você gostou desse conteúdo, não deixe de acompanhar mais novidades no site do Disney+!

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