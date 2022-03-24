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Oscar® 2022: saiba mais sobre 'Raya e o Último Dragão', indicado a Melhor Filme de Animação

24 de março de 2022
24 de março de 2022

Nascido das mãos de Don Hall, vencedor do Oscar® por 'Operação Big Hero', a animação conquista ao mostrar o fantástico reino de Kumandra. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Fã de dragões? Então não espere mais para ver Raya e o Último Dragão. Indicado a Melhor Filme de Animação no Oscar® 2022, a produção está disponível no Disney+ e já conquistou o coração de centenas de espectadores com as aventuras da jovem guerreira Raya e seus amigos.

Saiba mais sobre essa história inspirada no Sudeste Asiático, cheia de dragões coloridos e personagens extrovertidos capazes de fazer qualquer coisa para salvar suas nações.


Raya e o Último Dragão: o fantástico reino de Kumandra

Raya e o Último Dragão, animação dos estúdios Walt Disney, leva o espectador a viajar para o fantástico reino de Kumandra, onde humanos e dragões viviam juntos e em harmonia.

Mas a paz no lugar foi ameaçada quando monstros sinistros, conhecidos como Drunn, colocaram em risco este mundo, e os dragões tiveram que se sacrificar para salvar a humanidade, deixando toda esperança de vida depositada em Sisu.



Raya e o Último Dragão: o Retorno dos Drunn

Na história, 500 anos se passaram desde a fragmentação de Kumandra e o desaparecimento dos dragões. Os Drunn então acabam retornando. E agora a humanidade depende de uma guerreira chamada Raya para encontrar o último dragão e deter esses monstros de uma vez por todas.

Ao longo de sua jornada, Raya aprenderá que é preciso mais do que apenas magia de dragão para salvar a todos: confiança também é necessária.



A equipe por trás de Raya e o Último Dragão

Raya e o Último Dragão é dirigido por Don Hall, vencedor do Oscar® de Melhor Longa-Metragem de Animação por Operação Big Hero, e Carlos López Estrada; é codirigido por Paul Briggs e John Ripa; e produzido por Osnat Shurer e Peter Del Vecho.

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