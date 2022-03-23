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Oscar® 2022: quais indicações Encanto recebeu

23 de março de 2022
23 de março de 2022

Descubra quais são as categorias em que o filme de animação da Disney concorre para ganhar uma estatueta.


Encanto, a animação dirigida por Byron Howard e Jared Bush, é a animação com mais indicações ao Oscar® 2022 disponível no Disney+.

As indicações de Encanto no Oscar® 2022

A cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood será realizada no dia 27 de março, data em que Encanto tem boas chances de levar para casa uma estatueta, já que conseguiu três indicações.

Melhor Trilha Sonora (para a composição musical de Germaine Franco), Melhor Canção Original (para “Dos Oruguitas”, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra) e Melhor Filme de Animação são as categorias em que o longa pode ganhar o prêmio.

Mirabel, os Madrigal e uma homenagem à cultura colombiana: do que fala Encanto

A trama de Encanto conta a história dos Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia. Mirabel, a protagonista, acaba sendo o único membro da família que não possui um dom mágico, mas o tempo mostrará que ela é a última esperança para salvar a magia.

Lembre-se que você pode se manter informado com as últimas notícias sobre Encanto e outras animações mágicas no site da Disney.

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