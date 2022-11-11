Cancel
NOVIDADES MARVEL

Pantera Negra: Wakanda para Sempre: qual é a importância do carro de Coração de Ferro

11 de novembro de 2022
11 de novembro de 2022

Saiba mais sobre o veículo que chama a atenção no novo filme da franquia do super-herói. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Coração de Ferro (Dominique Thorne) tem uma presença marcante em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Já em cartaz nos cinemas brasileiros, o segundo filme do super-herói conta com novos personagens.

A super-heroína Coração de Ferro – cujo nome real é Riri Williams – é recrutada por Shuri (Letitia Wright) para ajudar na salvação de Wakanda. Para isso, um carro antigo no galpão da jovem estudante marca presença durante o filme, e tem um significado especial.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre


Qual a importância do carro de Coração de Ferro

O carro de Coração de Ferro/Riri Williams aparece pela primeira vez em Pantera Negra: Wakanda para Sempre ainda no galpão dela. A jovem leva Shuri e General Okoye (Danai Gurira) para o local a fim de mostrar seus experimentos e recolher seus pertences para viajar a Wakanda.

O que o trio não imagina é que o FBI aparecerá ali para prender Riri Williams. Na fuga, um carro antigo e imponente – de lataria vermelha – é utilizado por elas. No fim, a General Okoye – que o pilotava – perde o controle e acaba capotando ao ser encurralada pelos civis.

No final do novo filme de Pantera Negra, o carro ressurge no laboratório de Shuri, totalmente reformado. Enfim, Riri revela a importância: o possante foi montado por ela junto de seu pai, que morreu ainda na infância. É uma das poucas relíquias que tem do seu passado.

Não perca Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Os ingressos já estão à venda!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set