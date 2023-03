Pantera Negra: Wakanda para Sempre: qual é a importância do carro de Coração de Ferro

Saiba mais sobre o veículo que chama a atenção no novo filme da franquia do super-herói. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Coração de Ferro (Dominique Thorne) tem uma presença marcante em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Já em cartaz nos cinemas brasileiros, o segundo filme do super-herói conta com novos personagens.

A super-heroína Coração de Ferro – cujo nome real é Riri Williams – é recrutada por Shuri (Letitia Wright) para ajudar na salvação de Wakanda. Para isso, um carro antigo no galpão da jovem estudante marca presença durante o filme, e tem um significado especial.







Qual a importância do carro de Coração de Ferro

O carro de Coração de Ferro/Riri Williams aparece pela primeira vez em Pantera Negra: Wakanda para Sempre ainda no galpão dela. A jovem leva Shuri e General Okoye (Danai Gurira) para o local a fim de mostrar seus experimentos e recolher seus pertences para viajar a Wakanda.

O que o trio não imagina é que o FBI aparecerá ali para prender Riri Williams. Na fuga, um carro antigo e imponente – de lataria vermelha – é utilizado por elas. No fim, a General Okoye – que o pilotava – perde o controle e acaba capotando ao ser encurralada pelos civis.

No final do novo filme de Pantera Negra, o carro ressurge no laboratório de Shuri, totalmente reformado. Enfim, Riri revela a importância: o possante foi montado por ela junto de seu pai, que morreu ainda na infância. É uma das poucas relíquias que tem do seu passado.

