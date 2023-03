Pedro Pascal: conheça mais sobre o protagonista da série The Mandalorian

Saiba mais sobre o ator chileno que interpreta Din Djarin na série do universo Star Wars e sua carreira de sucesso.



O ator Pedro Pascal está mais badalado do que nunca nos últimos tempos. Estrela de The Mandalorian, série do universo Star Wars exclusiva do Disney+, nasceu em abril de 1975 em Santiago, capital do Chile, mas foi criado nos Estados Unidos desde pequeno.

Hoje um dos mais prestigiados nomes de Hollywood, o ator passou por vários desafios no início da carreira até alcançar grandes papéis em produções de sucesso, como The Mandalorian, em que vive Din Djarin, o “pai” adotivo do pequeno Grogu.

Confira mais sobre a história de vida e curiosidades sobre a carreira de Pedro Pascal, sua amizade com outro ator latino, Oscar Isaac – estrela da série Marvel Cavaleiro da Lua e da trilogia final de Star Wars.







Pedro Pascal enfrentou dificuldades no início da carreira





Pedro Balmaceda (como era originalmente conhecido) é o filho mais velho da psicóloga infantil Verónica Pascal Ureta e do médico José Pedro Balmaceda Riera, nasceu no Chile, depois mudou-se para a Dinamarca com os pais e a irmã e posteriormente, para a cidade de San Antonio (Texas), nos Estados Unidos.

Como ele já mostrava interesse pelas artes desde pequeno, sua mãe o matriculou em uma escola de artes cênicas, levando o jovem Pedro Pascal a se apaixonar ainda mais pelo teatro e pelo cinema.

Depois de estudar atuação na conceituada Escola de Artes Tisch Universidade de Nova York, Pascal conseguiu alguns bons trabalhos, como na famosa série do final dos anos 1990, Buffy: a Caça-Vampiros (disponível no Star+).

Mas com a morte repentina de sua mãe, ele perdeu seu agente e sua carreira estagnou quase completamente por um tempo. Em homenagem a ela, o ator decidiu mudar o sobrenome profissional de Balmaceda, do pai, para Pascal, da mãe.







A amizade de Pedro Pascal e Oscar Isaac





Enquanto conseguia alguns pequenos papéis em séries de televisão e também em peças de teatro, ele dividia seus desafios com outro ator latino-americano: Oscar Isaac.

Eles se conheceram em uma produção da Broadway. Os dois se aproximaram devido à paixão por cinema e as dificuldades enfrentadas por eles no mercado.





Pedro Pascal rumo ao sucesso





No entanto, as coisas melhoraram em 2013, quando a atriz (e também uma de suas melhores amigas) Sarah Paulson – estrela de diversas temporadas de American Horror Story (Star+) – o indicou para uma famosa série de fantasia medieval da época.



Logo depois, Pedro atuou ao lado de Matt Damon, ele protagoniza o longa A Grande Muralha, de 2016, também disponível no Star+. No ano seguinte, em 2017, o chileno atuou com Denzel Washington no longa O Protetor 2 (Star+).



Ainda em 2017, Pedro ainda faz uma divertida participação em Kingsman: o Círculo Dourado, filme em que dá vida a um personagem chamado Whiskey.









Pedro Pascal perfeito para The Mandalorian





Em 2019, veio o papel que o lançaria (literalmente) às estrelas por completo. The Mandalorian conquistou 15 prêmios Emmy já em sua 1ª temporada e muito do sucesso se deve ao carisma de Pedro Pascal.

A 3ª temporada de The Mandalorian tem novos episódios estreando semanalmente na Disney+ e os fãs aguardam ansiosamente para saberem o destino de Din Djarin e Grogu. Não perca essa saga de aventura e amizade!