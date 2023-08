Percy Jackson: onde ver os filmes da franquia online?

Assista aos filmes do semideus enquanto a série Percy Jackson e os Olimpianos não estreia no Disney+!



Não é só em Thor: Amor e Trovão (2022) que os deuses do Olimpo grego têm histórias fascinantes. A franquia Percy Jackson trouxe esse universo para as telas de uma forma surpreendente, que conquistou fãs no mundo inteiro.

Os filmes são baseados na obra “Percy Jackson e os Olimpianos”, uma coletânea de livros escrita por Rick Riordan, cujo primeiro livro foi publicado em 2005 e rapidamente se tornou um verdadeiro fenômeno da cultura pop.

Que filmes fazem parte da franquia Percy Jackson?

Ao todo, mais de 30 publicações compõem a saga literária de Percy Jackson, mas até o momento, apenas os dois primeiros livros ganharam versões cinematográficas baseadas em suas tramas.

O primeiro é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, de 2010, inspirado no livro de mesmo nome. Com nomes como Pierce Brosnan, Rosario Dawson e Uma Thurman no elenco, o longa traz Logan Lerman no papel do protagonista, Percy Jackson.

O jovem descobre não apenas ser filho de Poseidon (Kevin McKidd), mas que também está sendo acusado de roubar o raio de Zeus (Sean Bean) – “apenas” a arma mais poderosa que já existiu!

Ciente de que não é um adolescente como qualquer outro, Percy embarca em uma incrível jornada a fim de provar sua inocência, recuperar o raio e impedir uma guerra catastrófica entre os deuses do Olimpo!

Já o segundo filme é Percy Jackson e o Mar de Monstros, de 2013, também inspirado na publicação de mesmo nome. Agora, Percy e seus amigos viajam ao Mar de Monstros – conhecido pelos humanos como Triângulo das Bermudas.

Percy Jackson e os Olimpianos: em breve, no Disney+

Em breve, mais uma super estreia do universo Percy Jackson estreia no Disney+. A série Percy Jackson e os Olimpianos traz o semideus em uma nova e emocionante aventura.

