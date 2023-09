Perdida: filme nacional com Giovanna Grigio estreia em breve no Disney+

Inspirado em um livro de mesmo nome, o longa também conta com Bruno Montaleone no elenco.



Os fãs de produções inspiradas em livros certamente vão adorar a próxima estreia nacional do Disney+. Trata-se do filme Perdida, longa protagonizado por Giovanna Grigio e Bruno Montaleone.

Qual é a trama de Perdida?



O filme conta a história de Sofia (Giovanna Grigio), uma garota moderna e independente. Contudo, no quesito romances, sua experiência se resume às histórias de amor escritas por Jane Austen.

Sua vida, porém, vira de cabeça para baixo quando ela é misteriosamente transportada para um outro mundo, muito parecido com o século 19.

O elenco de Perdida



Além de Giovanna Grigio e Bruno Montaleone, o elenco de Perdida também conta com novos nomes da atuação brasileira, tais como Nathália Falcão, Bia Arantes e Emira Sophia.

Quando Perdida estreia no Disney+



Perdida é um filme de Luiza Shelling Tubaldini, que também dirige o longa junto com Katherine Chediak Putnam e co-direção de Dean W Law. O roteiro é assinado por Luiza Shelling Tubaldini, Karoline Bueno, Carina Rissi, Katherine Chediak Putnam e Dean W. Law.

A produção chega ao streaming no dia 22 de setembro. Em uma super estreia dupla, Perdida será disponibilizado simultaneamente tanto no Disney+ quanto no Star+.