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Perdida: filme nacional com Giovanna Grigio estreia em breve no Disney+

18 de setembro de 2023
18 de setembro de 2023

Inspirado em um livro de mesmo nome, o longa também conta com Bruno Montaleone no elenco. 


Os fãs de produções inspiradas em livros certamente vão adorar a próxima estreia nacional do Disney+. Trata-se do filme Perdida, longa protagonizado por Giovanna Grigio e Bruno Montaleone.

Disponível no serviço de assinatura a partir do dia 22 de setembro, Perdida é uma adaptação do sucesso de vendas da autora brasileira Carina Rissi. A seguir, conheça mais detalhes dessa empolgante produção.

Perdida


Qual é a trama de Perdida?


O filme conta a história de Sofia (Giovanna Grigio), uma garota moderna e independente. Contudo, no quesito romances, sua experiência se resume às histórias de amor escritas por Jane Austen

Sua vida, porém, vira de cabeça para baixo quando ela é misteriosamente transportada para um outro mundo, muito parecido com o século 19. 

Sofia é acolhida pela família do encantador Ian Clarke (Bruno Montaleone), ainda assim, a jovem tenta desesperadamente encontrar uma forma de retornar à sua vida. O que ela não sabia é que seu coração tinha outros planos.

Perdida


O elenco de Perdida


Além de Giovanna Grigio e Bruno Montaleone, o elenco de Perdida também conta com novos nomes da atuação brasileira, tais como Nathália Falcão, Bia Arantes e Emira Sophia.

Os atores Sérgio Malheiros e Luciana Paes também estão no elenco do longa, que ainda tem a participação especial de Lucinha Lins e Hélio de La Peña.

Perdida


Quando Perdida estreia no Disney+


Perdida é um filme de Luiza Shelling Tubaldini, que também dirige o longa junto com Katherine Chediak Putnam e co-direção de Dean W Law. O roteiro é assinado por Luiza Shelling Tubaldini, Karoline Bueno, Carina Rissi, Katherine Chediak Putnam e Dean W. Law.

A produção chega ao streaming no dia 22 de setembro. Em uma super estreia dupla, Perdida será disponibilizado simultaneamente tanto no Disney+ quanto no Star+.

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