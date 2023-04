Peter Pan & Wendy: como foi a primeira aparição do Capitão Gancho no filme?

Novo filme em live-action na Disney já está disponível no streaming! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Prepare-se para uma aventura cheia de emoção em Peter Pan & Wendy, o novo filme em live-action que acaba de estrear com exclusividade no Disney+. A produção traz Jude Law no papel do terrível Capitão Gancho, que logo em sua primeira aparição já surpreende!

Como o Capitão Gancho aparece em Peter Pan & Wendy





Depois de apenas cerca de 20 minutos de filme, o público é apresentado ao navio dos piratas liderados pelo Capitão Gancho.

Um dos marujos avista Peter Pan (Alexander Molony) sobrevoando o local em que eles estão e logo corre para avisar a Gancho que o menino está por perto.

Ele bate na porta do quarto do Capitão, que, sem abrir, pergunta o que o pirata deseja. E antes que ele consiga terminar de dizer o nome de Peter Pan, o personagem de Jude Law dispara um tiro, derrubando a porta por cima do marujo.

Nesse momento, o Capitão Gancho aparece, com seus longos cabelos, seu largo bigode e a arma fumegante em punho, afirmando “nunca digam o nome dele!”.

Conheça a história da jovem Wendy Darling (Ever Anderson), que teme deixar a vida que sempre conheceu para trás. um dia, ela conhece Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer.

Junto com ele, Wendy embarca para a Terra do Nunca, levando consigo seus dois irmãos e sendo acompanhados pela fadinha Tinker Bell (Yara Shahidi). Lá, ela conhece os Meninos Perdidos.

Contudo, o Capitão Gancho não medirá esforços para acertar antigas contas do passado com Peter Pan – o que levará o grupo a viver aventuras que mudarão suas vidas para sempre!

