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Peter Pan & Wendy: como foi a primeira aparição do Capitão Gancho no filme?

28 de abril de 2023
28 de abril de 2023

Novo filme em live-action na Disney já está disponível no streaming! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Prepare-se para uma aventura cheia de emoção em Peter Pan & Wendy, o novo filme em live-action que acaba de estrear com exclusividade no Disney+. A produção traz Jude Law no papel do terrível Capitão Gancho, que logo em sua primeira aparição já surpreende!

Isso porque sua interpretação aliada ao seu imponente figurino causam grande impressão no público assim que ele entra em cena. Veja mais detalhes sobre a sequência a seguir:

Capitão Gancho


Como o Capitão Gancho aparece em Peter Pan & Wendy


Depois de apenas cerca de 20 minutos de filme, o público é apresentado ao navio dos piratas liderados pelo Capitão Gancho

Um dos marujos avista Peter Pan (Alexander Molony) sobrevoando o local em que eles estão e logo corre para avisar a Gancho que o menino está por perto.

Ele bate na porta do quarto do Capitão, que, sem abrir, pergunta o que o pirata deseja. E antes que ele consiga terminar de dizer o nome de Peter Pan, o personagem de Jude Law dispara um tiro, derrubando a porta por cima do marujo.

Nesse momento, o Capitão Gancho aparece, com seus longos cabelos, seu largo bigode e a arma fumegante em punho, afirmando “nunca digam o nome dele!”. 

Em seguida, o Capitão caminha por cima da porta caída – e por consequência, do marujo embaixo dela – chamando seu assistente, Smee (Jim Gaffigan), e dizendo que ele precisa de uma porta nova. 


Peter Pan & Wendy: assista agora mesmo no Disney+


Conheça a história da jovem Wendy Darling (Ever Anderson), que teme deixar a vida que sempre conheceu para trás. um dia, ela conhece Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer.

Junto com ele, Wendy embarca para a Terra do Nunca, levando consigo seus dois irmãos e sendo acompanhados pela fadinha Tinker Bell (Yara Shahidi). Lá, ela conhece os Meninos Perdidos.

Contudo, o Capitão Gancho não medirá esforços para acertar antigas contas do passado com Peter Pan – o que levará o grupo a viver aventuras que mudarão suas vidas para sempre!

Emocione-se com mais este live-action que já nasceu clássico! Peter Pan & Wendy já está disponível online, exclusivamente no Disney+.

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