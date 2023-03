Peter Pan & Wendy: live-action da Disney ganha novos pôsteres

Falta pouco menos de um mês para a estreia de Peter Pan & Wendy no Disney+. O novo filme live-action que estreia com exclusividade no streaming no dia 28 de abril.

A produção é uma adaptação do romance escrito pelo britânico J.M. Barrie e vai conduzir o público através da fantástica história de Peter, o garoto que não queria crescer.

Na trama, Wendy Darling é uma jovem que se recusa a deixar a casa onde cresceu. Um dia, ela conhece Peter Pan e, junto com ele e a fadinha Tinker Bell, Wendy e seus irmãos embarcam em uma fantástica aventura para a mágica Terra do Nunca.

Lá, o grupo dá de cara com um pirata malvado, o Capitão Gancho, e embarca em uma emocionante e perigosa aventura que mudará sua vida para sempre.







'Peter Pan & Wendy' | Trailer Oficial Dublado | Disney+



Conheça os personagens de Peter Pan & Wendy





O elenco de Peter Pan & Wendy traz Jude Law como Capitão Gancho, Alexander Molony como Peter Pan, Ever Anderson no papel de Wendy Darling e Yara Shahidi vivendo Tinker Bell.

Completam o time do novo filme Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk e Jim Gaffigan.

A direção é de David Lowery, a partir de um roteiro dele em parceria com Toby Halbrooks, baseado no romance de J. M. Barrie e no filme clássico de animação Peter Pan, de 1953.

Veja na galeria abaixo, os pôsteres de cada personagem: