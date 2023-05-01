Peter Pan & Wendy: quais são os temas que a nova versão live-action aborda

Além de entreter com a sua história de aventura, Peter Pan & Wendy aborda temas importantes e universais. Descubra quais!
Sabia que já dá para assistir ao novo filme Peter Pan & Wendy quantas vezes você quiser no Disney+? O novo filme live-action já estreou no serviço de streaming e vai te transportar para um dos lugares mais mágicos de todos os tempos: a Terra do Nunca!
Além disso, você também irá rever os amados personagens que conquistaram os fãs com suas histórias: Peter Pan (Alexander Molony), Wendy Darling (Ever Anderson), Tinker Bell (Yara Shahidi) e o malvado Capitão Gancho (Jude Law).
Crescendo e se conectando: os temas da trama de Peter Pan y Wendy
Peter Pan & Wendy aborda temas importantes e universais que se conectam com o público de todas as idades. Um deles, que está no centro da história, é o do crescimento, de seguir em frente em seu próprio ritmo.