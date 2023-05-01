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Peter Pan & Wendy: quais são os temas que a nova versão live-action aborda

1 de maio de 2023
1 de maio de 2023

Além de entreter com a sua história de aventura, Peter Pan & Wendy aborda temas importantes e universais. Descubra quais!


Sabia que já dá para assistir ao novo filme Peter Pan & Wendy quantas vezes você quiser no Disney+? O novo filme live-action já estreou no serviço de streaming e vai te transportar para um dos lugares mais mágicos de todos os tempos: a Terra do Nunca!

Além disso, você também irá rever os amados personagens que conquistaram os fãs com suas histórias: Peter Pan (Alexander Molony), Wendy Darling (Ever Anderson), Tinker Bell (Yara Shahidi) e o malvado Capitão Gancho (Jude Law). 

Crescendo e se conectando: os temas da trama de Peter Pan y Wendy


Peter Pan & Wendy aborda temas importantes e universais que se conectam com o público de todas as idades. Um deles, que está no centro da história, é o do crescimento, de seguir em frente em seu próprio ritmo.

"Há momentos em que um personagem está pronto para seguir em frente e o outro não, mas nenhum deles está errado. Todos nós chegamos a esses pontos várias vezes em nossas vidas. Todos nós progredimos de forma diferente. Todos nós lutamos com a questão de quando devemos deixar a Terra do Nunca e onde é o nosso lugar certo", reflete o produtor executivo Adam Borba, em comunicado oficial.

Da mesma forma, o filme aborda questões como lar, pertencimento e conexão. Como o produtor destaca, são temas que passam pelas experiências de vários personagens, desde Capitão Gancho e Wendy até a Tigrinha (Alyssa Wapanatâhk).

Borba ressalta que a conexão é um tema particularmente relevante nos tempos atuais. "Neste mundo em que vivemos, houve muita desconexão, muitas pessoas precisam se encontrar, e este filme é exatamente sobre isso."

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