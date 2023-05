Peter Pan & Wendy: qual a origem da rivalidade entre Capitão Gancho e Peter Pan

No novo filme do Disney+, Wendy questiona os dois personagens sobre como eles se tornaram inimigos. Quer saber a resposta?. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O que faz com que duas pessoas se tornem inimigas? Essa é uma perguntas que Peter Pan & Wendy, já disponível no Disney+, responde.

No novo filme, o espectador descobre como começou a rivalidade entre Peter Pan (papel de Alexander Molony) e Capitão Gancho (interpretado por Jude Law). A verdade é que eles já se conheciam antes e nem sempre combateram um ao outro.

Capitão Gancho e Peter Pan: a amizade que se tornou rivalidade



Em determinado momento do filme, Wendy (vivida por Ever Anderson) questiona Peter Pan sobre a sua história com o Capitão Gancho. A princípio, ele se mostra hesitante e evita responder.

Pouco tempo depois, Peter Pan revela que Gancho (cujo nome verdadeiro é James) era o seu melhor amigo e foi o primeiro membro do grupo conhecido como Meninos Perdidos.

“A Terra do Nunca não era o suficiente para ele, eu acho. Ele pegou o barco um dia sem dizer nada e me deixou sozinho. Quando ele voltou, tinha mudado. Ele era cruel, mau.”

Gancho dá a sua versão da história: “Meu melhor amigo me baniu”



Aprisionada no navio do Capitão Gancho, Wendy confronta o vilão com as informações que Peter Pan tinha revelado.

“Ele [Peter Pan] omitiu a parte mais importante. Eu não fugi da Terra do Nunca. Ele, que foi meu melhor amigo, me baniu porque eu sentia saudade da… Isso, da minha mãe. É tão horrível assim, sentir saudade da mãe? Pior é que depois de tudo, eu não consegui achá-la. Eu não voltei para casa. Nunca mais vi minha pobre mamãezinha outra vez. Eu saí da Terra do Nunca e fiquei perdido no mar.”

Resgatado por Smee (Jim Gaffigan), Gancho foi criado por piratas e tornou-se líder deles. Como tinha saído da Terra do Nunca, passou a crescer, ao contrário do seu ex-melhor amigo Peter Pan.

De volta à Terra do Nunca como líder dos piratas, Gancho tornou-se o grande inimigo de Peter Pan em uma relação marcada por mágoas do passado.

Saiba mais da rivalidade entre Peter Pan e o Capitão Gancho em Peter Pan & Wendy



Assista agora mesmo ao filme no Disney+ e saiba todos os detalhes da história de Peter Pan & Wendy!