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Peter Pan & Wendy: quem é quem no novo filme

11 de abril de 2023
11 de abril de 2023

Saiba quem serão os seus companheiros de viagem nessa nova aventura na Terra do Nunca.


Os fãs de Peter Pan já estão em contagem regressiva para a estreia da nova versão live-action da clássica história: Peter Pan & Wendy, que chega ao Disney+ em 28 de abril.

Na história, Wendy Darling é uma jovem que não quer ir para o internato. Um dia, ela conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer

De mãos dadas com seus irmãos e a pequena fada Tinker Bell, a menina vai entrar no mundo mágico da Terra do Nunca ao lado de Peter.

Lá, eles enfrentarão um terrível pirata chamado Capitão Gancho e embarcarão em uma emocionante e perigosa aventura que mudará suas vidas para sempre.

Peter Pan & Wendy


Quem é quem em Peter Pan & Wendy

Alexander Molony interpreta Peter Pan, o personagem clássico que se tornou sinônimo de aventuras.

Ever Anderson vive Wendy Darling, a garota que vê sua vida mudar ao conhecer Peter Pan e entrar na Terra do Nunca.

Jude Law dá vida ao Capitão Gancho, o pirata malvado que tem um gancho no lugar de uma das mãos. 

Yara Shadidi é Tinker Bell, uma pequena fada que possui poderes mágicos.

Alyssa Wapanatâhk é a intérprete de Tigrinha, amiga leal de Peter Pan.

Joshua Pickering dá vida a John Darling, um dos irmãos de Wendy.

Onde ver Peter Pan & Wendy

Com direção de David Lowery, Peter Pan & Wendy estreia diretamente no Disney+ em 28 de abril. Não perca a chance de revisitar uma das histórias mais amadas do cinema!

Enquanto a data da estreia não chega, aproveite para relembrar a clássica animação As Aventuras de Peter Pan (1953) no serviço de streaming.

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