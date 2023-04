Peter Pan & Wendy: quem é quem no novo filme

Saiba quem serão os seus companheiros de viagem nessa nova aventura na Terra do Nunca.



Os fãs de Peter Pan já estão em contagem regressiva para a estreia da nova versão live-action da clássica história: Peter Pan & Wendy, que chega ao Disney+ em 28 de abril.

Na história, Wendy Darling é uma jovem que não quer ir para o internato. Um dia, ela conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer.

De mãos dadas com seus irmãos e a pequena fada Tinker Bell, a menina vai entrar no mundo mágico da Terra do Nunca ao lado de Peter.

Lá, eles enfrentarão um terrível pirata chamado Capitão Gancho e embarcarão em uma emocionante e perigosa aventura que mudará suas vidas para sempre.







Quem é quem em Peter Pan & Wendy





Alexander Molony interpreta Peter Pan, o personagem clássico que se tornou sinônimo de aventuras.

Ever Anderson vive Wendy Darling, a garota que vê sua vida mudar ao conhecer Peter Pan e entrar na Terra do Nunca.

Jude Law dá vida ao Capitão Gancho, o pirata malvado que tem um gancho no lugar de uma das mãos.

Yara Shadidi é Tinker Bell, uma pequena fada que possui poderes mágicos.

Alyssa Wapanatâhk é a intérprete de Tigrinha, amiga leal de Peter Pan.

Joshua Pickering dá vida a John Darling, um dos irmãos de Wendy.





Onde ver Peter Pan & Wendy





Com direção de David Lowery, Peter Pan & Wendy estreia diretamente no Disney+ em 28 de abril. Não perca a chance de revisitar uma das histórias mais amadas do cinema!

Enquanto a data da estreia não chega, aproveite para relembrar a clássica animação As Aventuras de Peter Pan (1953) no serviço de streaming.