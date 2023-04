Peter Pan & Wendy revela o passado nunca antes contado do Capitão Gancho

O Capitão Gancho tinha outro nome e nem sempre foi o pirata malvado que o público conhece. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Disponível no Disney+ a partir desta sexta-feira, dia 28 de abril, Peter Pan & Wendy tem, entre seus diferenciais, a revelação de um passado nunca antes contado sobre o Capitão Gancho (Jude Law).

A obra literária do escritor britânico J.M. Barrie (que serviu de base para o filme) afirma, sutilmente, que o personagem nem sempre foi conhecido pelo apelido que o tornou famoso.

O autor, entretanto, não entra em muitos detalhes sobre como ele era antes de se tornar o pirata Capitão Gancho.

Segundo comunicado oficial, essa “brecha” no material original inspirou o diretor e roteirista David Lowery e o também roteirista Toby Hallbrooks a imaginarem a história por trás do vilão – e a sua relação com Peter Pan (Alexander Molony), o garoto que se recusa a crescer.







Qual a origem do Capitão Gancho em Peter Pan & Wendy





No novo filme do Disney+, Peter Pan e Gancho (que antes se chamava James) eram amigos na Terra do Nunca. No entanto, Gancho decidiu abandonar esse mundo mágico para tentar encontrar a sua mãe.

A partida do amigo marcou para sempre Peter Pan, que não suportou ver o seu grande parceiro ir embora. Ao voltar à Terra do Nunca, James foi acolhido por piratas e criado para tornar-se o capitão do navio Jolly Roger.

“Quando James voltou, Peter não o aceitou e nem quis escutá-lo para saber tudo que tinha acontecido. Peter simplesmente disse: ‘Você é um adulto, é malvado, você se uniu a esses piratas’. Então, há uma complexidade que é difícil para os dois lidarem. É uma rivalidade entre amigos que não queriam se separar e que agora estão em uma guerra constante”, afirma o produtor Jim Whitaker, em comunicado oficial.





Assista a Peter Pan & Wendy no Disney+





Tocando em temas universais como amizade, amadurecimento, passagem para a vida adulta e o sentimento de pertencimento a um lugar, Peter Pan & Wendy é um filme imperdível no Disney+!

Não deixe de ver essa história mágica que tem no elenco, além de Alexander Molony e Jude Law, os atores Ever Anderson (Wendy Darling), Yara Shahidi (Tinker Bell), Alyssa Wapanatâhk (Tigrinha), Joshua Pickering (John Darling), entre outros.