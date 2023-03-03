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Novidades Disney+

Peter Pan & Wendy: trailer e data de lançamento do novo filme do Disney+

3 de março de 2023
3 de março de 2023

Novas aventuras de Peter Pan, Wendy e Sininho estão chegando ao Disney+. Conheça todos os detalhes!


A espera acabou para os fãs da Terra do Nunca! A Disney confirmou a data de lançamento e divulgou o trailer de Peter Pan & Wendy, a nova versão em live-action do clássico animado de 1953 que chega exclusivamente ao Disney+ em breve.


Peter Pan & Wendy | Trailer Oficial Dublado | Disney+


Como será Peter Pan & Wendy


O trailer do filme Peter Pan & Wendy apresenta Wendy Darling, uma jovem que não quer ir para um internato. Um dia, ela conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer

De mãos dadas com seus irmãos e a pequena fada Tinker Bell, a menina vai entrar no mundo mágico da Terra do Nunca ao lado de Peter.

Lá, eles enfrentarão um terrível pirata chamado Capitão Hook, e embarcarão em uma emocionante e perigosa aventura que mudará suas vidas para sempre.


Quando Peter Pan & Wendy estreia no Disney+


Peter Pan & Wendy estreia dia 28 de abril no Disney+. Ou seja, faltam apenas dois meses para conhecer a história por trás da rivalidade entre Peter Pan e o Capitão Hook, um dos vilões mais memoráveis ​​da Disney

Pronto para essa jornada??


Peter Pan & Wendy: quem está no elenco?


Dirigido por David Lowery e produzido por Jim Whitaker, o filme traz por Jude Law como Capitão Hook, Alexander Molony como Peter Pan, Ever Anderson como Wendy Darling e Yara Shahidi como Tinker Bell.


O elenco é completado por Alyssa Wapanatâhk como Tigrinha e Joshua Pickering como John Darling.

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