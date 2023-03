Pinóquio: influenciador Imaginago entrevista dubladores brasileiros do novo live-action da Disney

O novo live-action da Disney estreou no Disney+ e os dubladores da versão brasileira de Pinóquio contaram para o influenciados Imaginago como foi a experiência de participar do filme. Saiba mais!



Chegou ao Disney+ a bela e emocionante história do boneco de madeira Pinóquio em versão live-action. A nova produção traz o astro Tom Hanks no papel do carpinteiro Gepeto, que criou Pinóquio, e Benjamin Evan Ainsworth é o boneco que ganha vida pela magia da Fada Azul.

Dirigido pelo premiado cineasta Robert Zemeckis, Pinóquio possui um elenco repleto de estrelas, como Cynthia Erivo (Fada Azul), Joseph Gordon-Levitt (Grilo Falante), Luke Evans (Cocheiro) e muitos outros, em sua versão original.







Pinóquio: a emoção dos dubladores brasileiros





Para dar voz a esses personagens na versão em português, a Disney reuniu um grande time de dubladores. Por aqui, Francisco Brêtas fez a voz de Gepeto, Lorenzo Galli é Pinóquio, Luci Salutes dubla a Fada Azul e Robson Kumode é o Grilo Falante.

O influenciador Thiago Augusto da Costa Ferreira, mais conhecido nas redes sociais como @Imaginago, conversou com alguns dos profissionais que participaram da dublagem de Pinóquio: eles contaram como foi a incrível experiência de participar do live-action da Disney.

O vídeo do bate-papo está disponível no canal do Walt Disney Studios BR no YouTube e lá, você confere a emoção de Luci Salutes em dublar a Fada Azul e ela ainda dá uma “palhinha” cantando a música oficial de sua personagem.

No papo, Luci Salutes reafirmou a importância da diversidade dentro da trama: “a Fada Azul é um ser mágico e que poderia ser interpretada por uma pessoa preta, não é?”. A dubladora comenta que tanto na tela como na dublagem, são duas mulheres negras as responsáveis pelo papel: “Foi muito bom ser colocada nesse lugar de acolhimento que é o da Fada Azul”, disse ela, relembrando a atuação de Cynthia Erivo no live-action.

Já Francisco Brêtas conta que foi muito bacana participar da produção sobre uma história que já recebe muito carinho: “Eu vi a animação quando criança e agora tive a responsabilidade de dar voz ao Gepeto de Tom Hanks, de estar no mesmo padrão, no mesmo tom”, contou.







Veja Pinóquio no Disney+





A nova produção live-action Pinóquio já está disponível no Disney+. Não deixe de assistir a essa emocionante história cheia de magia, carinho e aventuras!