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Pinóquio: trailer, data de lançamento e tudo o que você precisa saber sobre o Disney+ Day

14 de junho de 2022
14 de junho de 2022

Não perca as novidades sobre Pinóquio, o novo filme live-action que chega ao Disney+ em uma data muito especial. 


A versão live-action do personagem Pinóquio já é uma realidade. Os fãs dessa clássica história infantil podem ficar tranquilos porque o trailer e o pôster oficial do filme já foram divulgados. Além disso, também é possível saber quem faz parte do elenco e qual a data de lançamento da nova produção no Disney+.


Pinóquio | Teaser Trailer Legendado | Disney+

Pinóquio: quando o filme live-action estreia no Disney+?

Pinóquio, o novo filme live-action da Disney, estreia em 8 de setembro no Disney+. A produção reconta a amada história do boneco de madeira, que parte em uma emocionante aventura para se tornar um menino de verdade e de seu criador, Gepetto.

Pinóquio


Pinóquio: conheça o elenco do filme

O elenco de Pinóquio inclui o premiado ator Tom Hanks, que interpreta Gepetto, o carpinteiro que constrói e cuida do protagonista desta história como se ele fosse seu próprio filho. Enquanto Benjamin Evan Ainsworth dá vida ao boneco Pinóquio.

Joseph Gordon-Levitt é Jiminy Cricket (que faz uma espécie de guia de Pinóquio, como sua "consciência"), Cynthia Erivo é a Fada Azul, Keegan-Michael Key é Honest John, Lorraine Bracco é Sofia A Gaivota (um novo personagem) e Luke Evans é o cocheiro.

O live-action Pinóquio é dirigido pelo vencedor do Oscar® Robert Zemeckis. O filme é produzido por Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, e produzido por Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns.

Pinóquio Põster


Pinóquio faz parte do Disney+ Day

A celebração mundial do Disney+ Day será na quinta-feira, 8 de setembro de 2022, quando o serviço de streaming oferecerá experiências especiais para fãs e assinantes. Além disso, terá estreias de novos conteúdos de suas principais marcas, incluindo o retorno de Pinóquio com um novo filme live-action.

Além de Pinóquio, o Disney+ anunciará os próximos lançamentos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic nos próximos meses. O Disney+ Day será realizado como parte da D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, apresentado pela Visa em Anaheim, Califórnia.

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