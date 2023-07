Piratas do Caribe – A Maldição do Pérola Negra comemora 20 anos

Conheça os segredos de uma das cenas mais memoráveis do filme estrelado por Johnny Depp que está disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A franquia Piratas do Caribe tem fãs em todo o mundo. Com Johnny Depp como Capitão Jack Sparrow, a saga possui cinco filmes – todos disponíveis no Disney+. E há 20 anos, o primeiro foi lançado: Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003).

A vida do vigarista, porém charmoso, Capitão Jack Sparrow está de cabeça para baixo desde que o Capitão Barbossa (Geoffrey Rush) roubou seu navio, o Pérola Negra. O vilão também atacou a cidade de Port Royal, sequestrando Elizabeth (Keira Knightley), a bela filha do governador.

Na tentativa de resgatar a jovem e recuperar o navio, o amigo de infância de Elizabeth, Will Turner (Orlando Bloom), une forças com Jack. O que Will não sabe é que Barbossa e sua tripulação estão condenados a viver para sempre como mortos-vivos.

Uma das cenas mais memoráveis ​​do filme é justamente quando Elizabeth sai do Pérola Negra em uma noite de lua cheia e descobre, horrorizada, o segredo da tripulação.

A seguir, conheça alguns detalhes sobre como a cena foi feita:





Como foi feita a famosa cena de Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra





Nos extras de Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra, também disponíveis no Disney+, são revelados mais detalhes sobre a sequência da serenata ao luar.

“Na cena, a heroína descobre no que se meteu. Eles não são apenas piratas, são piratas amaldiçoados. Ao luar, eles são esqueletos. O CGI [sigla em inglês para Computer Graphic Imagery, ou seja, imagens geradas por computador] transformou os atores em esqueletos”, revelou Russell Earl, supervisor de efeitos visuais.

Já o diretor técnico Tom Fejes explicou que: “os atores fizeram a maior parte das cenas, o que serviu de referência para os designers. Em seguida, [a cena] foi refilmada sem os atores, e os piratas projetados por computador são colocados em seus lugares”.

“Ser capaz de fazer os esqueletos parecerem tão realistas foi emocionante. Como animador, é incrível poder criar uma performance realista", finalizou.





Onde ver a franquia Piratas do Caribe online





No Disney+, você pode comemorar 20 anos de Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra e, na sequência, maratonar toda a franquia!

Os filmes Piratas do Caribe: O Baú da Morte (2006), Piratas do Caribe no Fim do Mundo ( 2007), Piratas do Caribe: Navegando em Águas Estranhas (2011) e Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (2017) estão todos disponíveis no Disney+!