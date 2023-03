Por que o Disney+ é o lugar perfeito para comemorar o Dia da Felicidade

Na data celebrada em 20 de março, confira histórias inspiradoras para comemorar o Dia da Felicidade no streaming.



Os clássicos da Walt Disney Company, sem dúvida, roubam sorrisos do público há anos. Do VHS ao DVD, passando pelo Disney Channel, hoje as produções podem ser vistas e revistas no Disney+ – o melhor lugar para comemorar o Dia da Felicidade.

Conforme estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia da Felicidade é comemorado em 20 de março "com o objetivo de reconhecer a importância da felicidade como aspiração universal do ser humano, e a importância de sua inclusão nas políticas governamentais" .

Sendo assim, que tal compartilhar tanto as produções clássicas quanto as novas histórias da Disney e da Pixar? São enredos que não apenas divertem, mas também ensinam sobre felicidade, amor e amizade.

Celebre esta data com a seguinte seleção de filmes disponíveis no Disney+.





Filmes para celebrar o Dia da Felicidade no Disney+







Divertida Mente: lançado em 2015, o filme da Disney e Pixar acompanha os sentimentos e a mente de uma menina de 11 anos de idde chamada Riley. O longa inova ao mostrar que "Alegria" e "Tristeza" são duas emoções necessárias, assim como ter medo, ficar com raiva ou sentir nojo!





O Rei Leão: o clássico animado de 1994, assim como sua versão em live-action de 2019, continuam marcando infâncias, com a história de Simba, Timão e Pumba. Como esquecer de "Hakuna Matata", a filosofia de vida dos amigos que ensina sobre alegria, esperança e uma atitude positiva perante a vida?





Soul: na animação de 2020, o público conhece a vida do professor de música Joe Gardner, que sempre buscou uma oportunidade para brilhar no meio artístico. Quando ele enfim consegue, um pequeno acidente muda tudo em sua vida. A trama faz refletir sobre aprender a aproveitar os prazeres e as pequenas alegrias do dia a dia.











Lilo e Stitch: a história da garotinha havaiana que adota um cachorro que, na verdade, é um alienígena faz muita gente se divertir desde seu lançamento, em 2002! Sem dúvidas, a animação traz uma mensagem de superação, bem como uma reflexão sobre o valor da família e da amizade.