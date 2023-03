Por que o filme Fantasia foi um marco na história da Disney

Descubra os motivos que levaram esta ambiciosa produção a se tornar um clássico da animação.



Fantasia, longa de animação da Disney lançado em 1940, é uma das mais importantes obras de Walt Disney. Mais de 80 anos após seu lançamento, a obra ainda é considerada um marco na história da Disney e da animação em geral.

Mas como uma produção que une desenho animado e música clássica pode ter tamanha importância? Veja a seguir:





Como Fantasia se tornou uma das mais importantes animações da The Walt Disney Animation Studios?





Em 1928, Walt Disney fez a primeira animação que sincronizava completamente o visual com o sonoro. Tratava-se de O Vapor Willie, curta animado que ficou extremamente popular na época.

Com as críticas positivas pela combinação de sons e animação, Walt iniciou um desafio ainda maior. Começava assim a criação de Fantasia, um filme ambicioso e revolucionário que seria o primeiro longa-metragem a combinar animação e música clássica.

O filme é composto por oito segmentos em que a música ganha vida. A interpretação é da Orquestra Filarmônica da Filadélfia sob a condução do maestro Leopold Stokowski.







No entanto, essa forma de combinar música e vídeo não foi a única inovação que Fantasia trouxe para o mundo do audiovisual.

A obra estreou exclusivamente em cinemas que estivessem equipados com o Fantasound System. Tratava-se de um sistema de som estereofônico até então inédito nas salas de exibição.

O Fantasound elevou a qualidade de áudio, transformando a experiência cinematográfica. Assim, pela primeira vez o público pode testemunhar uma grande sinergia entre áudio e vídeo. Isso mudou a relação entre música e animação para sempre.

Em 1942, Fantasia ganhou dois Oscar® honorários. Um foi para Stokowski, por sua conquista única na criação de uma nova forma de música visualizada. A Academia de Cinema considerou que a obra ampliou o escopo do filme como entretenimento e como forma de arte.

Já o outro Oscar® foi dado para o próprio Walt Disney e sua equipe, por sua grande contribuição para o avanço do uso do som no cinema através da produção.







Assista a Fantasia no Disney+





Seja para reviver momentos mágicos ou conhecer este importante clássico da animação, não deixe de conferir Fantasia no streaming. Ele pode ser visto e revisto diretamente no Disney+. Aproveite!