Por que Opa Popa Dupa deve ser sua próxima série para maratonar com os filhos?

Conheça mais sobre a produção local que ensina sobre meio ambiente e conta com a participação de convidados brasileiros.

Opa Popa Dupa, produção infantil original da National Geographic América Latina, é perfeita para assistir com as crianças e conhecer mais sobre a cultura local. Caso você ainda não conheça Opa Popa Dupa e quer saber porque você deveria assisti-la junto da criançada, nós damos todos os melhores motivos para isso.







Opa Popa Dupa: como é o formato





A série conta com episódios de 30 minutos cada, onde um elenco de personagens em marionete irão conversar com convidados famosos de toda a América Latina sobre diversos temas importantes. Os assuntos vão desde cuidado com o meio ambiente, ciência, tecnologia e curiosidades e descobertas sobre o planeta Terra.

O objetivo do programa é ensinar algo novo de forma divertida e leve, sem o peso de um programa educacional normal mas também com o comprometimento de enriquecer a vivência do telespectador.





Opa Popa Dupa: quem são os convidados





Alguns dos convidados brasileiros são a ativista da causa animal Luisa Mell, o chefe de cozinha Henrique Fogaça, a apresentadora Didi Wagner, o músico João Gordo, a atriz Miá Mello, a cantora Tiê e os youtubers Paula Stephânia e Luba.

Tudo isso é intercalado com as histórias e aventuras dos diferentes personagens de Opa Popa Dupa, que vivem em um bosque onde descobrem o mundo e aprendem a cuidar do meio ambiente e dos recursos naturais. Entre as divertidas personalidades do mundo da série estão um leão ator, um gorila youtuber, uma flor amante da música e dois jovens exploradores e aventureiros.





Opa Popa Dupa: as marionetes





Um dos produtores que participaram da produção do programa, Fernando Semanzato, disse em entrevista que o objetivo era “produzir conteúdo local de alta qualidade, divertido e educativo tanto para crianças como para pais de toda a região, estendendo assim os valores da National Geographic para uma nova geração”.

Segundo ele, o desafio de trabalhar com marionetes é grande. “É como aprender a andar. Marionetistas não se preparam para duas câmeras, sempre agem para uma”, conta. Segundo ele, metade dos bonecos foram feitos na França e outra metade no México.

"Desenvolvemos mais de 30 músicas-tema, criamos mais de 15 personagens com personalidades diferentes e convidamos mais de 100 celebridades de toda a região para participar com o objetivo de gerar algo especial para todos os nossos públicos", explicou ele.