Spidey e seus Amigos Espetaculares é a série perfeita para curtir em família

Uma ótima introdução ao universo da Marvel e uma trilha-sonora composta pelo vocalista do Fall Out Boy são alguns dos atrativos da produção.

Se você é um pai ou mãe aficionado por Marvel vai adorar saber que no Disney+ você tem conteúdos exclusivos para seu filho ou filha diretamente do MCU. Uma das séries mais queridas pelos pequenos (e pelos pais dos pequenos) é a exclusiva ‘Spidey e seus amigos espetaculares’, que retrata as aventuras do Homem-Aranha de um jeito único para toda a família.

A série está disponível no Disney+ assim como outros conteúdos para toda a família, como ‘Nancy Fancy Clancy’, ‘Rei Leão’ e ‘Red - Crescer é Uma Fera’.

Muitos responsáveis se perguntam como introduzir as crianças a esse universo de super-heróis que, afinal, pode conter cenas que os pais consideram inapropriadas para as crianças. A solução está em recorrer ao personagem mais adaptável e amigável da Marvel: o Homem-Aranha.

Mesmo em seus filmes e histórias em quadrinhos, o melhor amigo da vizinhança é um dos caras mais acessíveis para a criançada, perfeito para curtir com qualquer membro da família devido a seu bom humor e vilões espirituosos e coloridos.







Spidey e seus Amigos Espetaculares: série exclusiva do Disney+



O Disney+ oferece com exclusividade uma série justamente para aqueles que querem oferecer conteúdo de qualidade e acessível para as crianças. Spidey e seus amigos espetaculares vem tendo oferece com exclusividade uma série justamente para aqueles que querem oferecer conteúdo de qualidade e acessível para as crianças.vem tendo

desde 2021 e traz uma ampla visão do universo Marvel por não só trazer

, mas também

.

Assim como o filme ‘Homem-Aranha no Aranhaverso’ (também disponível no Disney+), a série apresenta Ghost-Spider de Gwen Stacy, além de Morales e Parker. É perfeito para que todos os pequenos possam se identificar com algum dos representantes do Aranhaverso. Juntos, eles se unem para enfrentar os vilões Duende Verde, Doutor Octopus e Rhino.

A série é o melhor precursor para o Homem-Aranha mais maduro, pois incorpora os mesmos personagens das histórias, sem tocar em assuntos mais pesados.

Cada episódio consiste em duas histórias que duram cerca de 12 minutos cada. As histórias se concentram nos personagens aprendendo virtudes como paciência, trabalho em equipe, controle da raiva e lidando com pequenas crises como um ataque de soluços, roubos de bolsas, uma lula bebê sequestrada e um surto de caos climático. Os personagens recebem ajuda de seu laboratório de ciências e robô-aranha, TRACE-E .

O show também apresenta participações especiais de outros personagens como Pantera Negra, Hulk e Ms. Marvel, dando aos espectadores mais jovens um gostinho do Universo Marvel que os espera.





Spidey: Homem-Aranha sem violência





Apesar dos super-heróis, não há chutes ou socos à mão. Os heróis sempre encontram meios não violentos para capturar os bandidos (que também não são violentos), geralmente com teias ou simplesmente convencendo-os a se entregar.

‘Spidey e seus amigos espetaculares’ é o ponto de partida perfeito para pais e filhos se unirem em seu amor comum pelo Universo Marvel, oferecendo muito conteúdo para rir e conversar depois.



Além disso, a trilha sonora da série, diferentemente de muitas outras séries infantis, deve ser um ponto alto tanto para a criançada quanto para os adultos. Ela foi inteiramente criada pelo indicado ao Grammy© e vocalista do Fall Out Boy, Patrick Stump.

Stump escreveu e interpretou a música tema "Spidey and His Amazing Friends" e "Time to Spidey Save the Day". Como compositor, ele também escreveu quatro novas músicas originais inspiradas na série: "Super Hero on the Beat", "Spin, Spin, Spin", "The Trace-E Shake" e "Super-Hero".

"Fiquei tão apegado a esses personagens depois de escrever todas as músicas para a primeira temporada, então aproveitei a chance de escrever mais músicas para eles", disse ele em entrevista.