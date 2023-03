Por que você deve ver ‘Ron Bugado’, o novo filme do Disney+?

A animação conta de forma amigável como as nossas relações foram afetadas pela tecnologia.

Chega ao Disney+ a animação Ron Bugado. O filme, lançado em 2021, entra com exclusividade na plataforma e merece ser assistido tanto por crianças quanto por adultos. A história mostra de maneira inovadora como a tecnologia vem moldando nossas relações pessoais e mudando nosso conceito de amizade.

A diretora e roteirista Sarah Smith disse que ela e seus colegas, os co-diretores Jean-Phillippe Vine e Octavio E. Rodriquez, e o co-roteirista Peter Baynham, usaram o filme para refletir e comentar sobre como as mídias sociais tomaram conta da vida cotidiana e o que as pessoas podem fazer para permanecer conectadas umas às outras.

“Queríamos mostrar as diversas referências ao mundo da tecnologia e das startups, por isso a história se passa, justamente, em São Francisco”, comentou Rodriguez em coletiva de imprensa.



Bubble, a empresa de tecnologia

O filme começa com uma empresa de tecnologia chamada Bubble, anunciando seu mais novo produto: um pequeno robô chamado B*Bot, capaz de conectar o usuário mais facilmente a outras pessoas e à internet. O robô é uma espécie de smartphone que tenta ser seu amigo e se torna muito popular entre as crianças.

No entanto, é aí que conhecemos o nosso protagonista, Barney (dublado por Jack Dylan Grazer). Ele mora com seu pai e sua avó nos subúrbios da cidade em uma casa humilde, com o pai tentando vender constantemente diversas bugigangas pelo telefone.

Quando Barney vai para o ensino médio, ele sente que todo mundo tem um B*Bot, exceto ele. Todos seus antigos amigos estão distraídos demais com seus robôs e se esqueceram do garoto. No dia do aniversário de Barney, ele vai para casa para uma festa que sua avó organizou para ele, mas nenhum dos convidados chega.

Sem um B*Bot, Barney se sente excluído

Magoado, ele conta como é excluído por não ter um B*Bot, o que faz com que sua avó e seu pai corram para uma loja em busca de um exemplar. Infelizmente, a loja está esgotada de B*Bots e eles estão disponíveis apenas para pré-venda. Ansiosos para fazer Barney feliz, seu pai e sua avó encontram um cara que os oferece um dos robôs imediatamente e por um preço especial. A única coisa é que ele está com defeito. Para a família de Barney, no entanto, isso não é problema e eles acabam levando o B*Bot para ele.

O robô, apelidado por Barney de Ron (e dublado por Zach Galifianakis), não funciona do jeito previsto, o que acaba gerando uma grande confusão na escola, capaz de despertar diversos assuntos entre as crianças.

De acordo com Smith, a ideia para o longa veio quando ela viu o filme de Spike Jonze de 2013, Her (disponível no Star+). “Tenho que fazer um filme como esse para meus filhos de três anos, que estão imersos em seus iPads e acreditam em tudo que leem e ouvem na internet”, disse ela.

Ron Bugado: um filme para crianças e adultos

“Não sei porque não fazemos filmes que crianças também podem entender. Afinal, com quem realmente nos importamos mais em nossas vidas? São nossos filhos e nossas famílias. E eu, como cineasta, quero fazer filmes que eu possa assistir com os meus filhos", explicou Smith.

Para ela, uma das maiores dificuldades hoje em dia é saber como ajudar seu filho a navegar em um mundo onde as amizades são mediadas pela tecnologia. “E então, quando eu apresentei a ideia para o Peter [Baynham], ele disse: 'E se o nosso dispositivo for basicamente um idiota que não consegue nem subir as escadas?' E foi aí que percebemos que daria pra juntar essa reflexão com uma dose de comédia”.

Para Baynham, a ideia era fazer um filme que discutisse a tecnologia hoje. “É por isso que crianças e adultos estão passando agora”, explicou ele. “Queria mostrar nossa relação com a tecnologia que não funciona e como temos vontade de jogá-la pela janela”.

"Lembro de quando era criança e ganhava sempre uma versão ruim do que todas as outras crianças receberam. Isso te deixa tão frustrado, mas queríamos juntar esse sentimento com a sensação de ter um amigo. E isso trouxe esse personagem fantástico do Ron, que caminha junto com o Barney”, explica ele.