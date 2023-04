Pré-estreia de Tá Tudo Certo: nova série do Disney+ reúne música, sonhos, desafios e amizade

Com a presença dos jovens artistas da música pop que fazem parte do elenco, como Ana Caetano e Pedro Calais, o Disney+ apresentou sua nova série original brasileira que estreia para mais de 50 países.



Em uma noite especial em São Paulo, o Disney+ lançou a sua nova produção original brasileira que estreia neste 12 de abril em mais de 50 países: a série Tá Tudo Certo – que já está com seus quatro episódios disponíveis no serviço de streaming.

Com uma trama inteligente e divertida, Tá Tudo Certo reúne um elenco de estrelas da nova cena da música pop brasileira, como Ana Caetano, Pedro Calais, Clara Buarque, Vitão e Rubel – cantor que além de atuar na produção, é co-roteirista.

Os artistas vivem personagens marcantes dentro do universo musical, mas unindo a esse cenário os desafios da vida adulta, as amizades, o amor e o mais importante: que caminhos escolher para ir atrás dos sonhos!







'Tá Tudo Certo' | Trailer Oficial | Disney+



Na noite de 11 de abril, o Disney+ realizou a pré-estreia de sua produção original em um evento de première todo ambientado com o clima descontraído e repleto de boa música de Tá Tudo Certo na Casa de Francisca – um lugar de shows intimistas no centro de São Paulo.

O evento contou com a presença de grande parte do elenco da série, do roteirista Raphael Montes e do criador, diretor geral e co-roteirista Felipe Simas, além de toda a equipe de produção responsável pela série.

Saiba mais, a seguir, como foi a pré-estreia exclusiva de Tá Tudo Certo:







Tá Tudo Certo mostra que há várias formas de sonhar e fazer sucesso





Antes da exibição dos dois primeiros episódios para o público convidado, o criador e diretor-geral da série, Felipe Simas, subiu ao palco para contar um pouco de como surgiu a ideia de criar Tá Tudo Certo e as referências que o inspiraram.



“Muitos têm uma visão única de ‘o que é sucesso’. E eu gosto de falar que o sucesso é muito relativo, é diferente para cada um. No mundo da música, a ideia da maioria é que precisa vender muito ingresso, tocar na rádio e aparecer na televisão para ter uma carreira de sucesso. Mas não, há diversas formas na música de fazer sucesso, o que é sucesso para um não é para outro e… Tá tudo certo!”



Felipe justamente explicou que foi dessa visão ampla do conceito de sucesso e de sonhos foi o pontapé inicial (e essencial) da ideia para criar a série. O diretor contou também o processo transformador que observou nos artistas da série ao longo das filmagens.



“Foi muito bom ver no set e fora dele como foi uma experiência bacana e transformadora para cada um gravar a série. E ver agora o depoimento do Pedro (Calais), que estava indeciso em topar entrar no elenco, e hoje diz que ter atuado em Tá Tudo Certo mudou muita coisa na sua vida… Isso é muito gratificante para mim!”



Felipe ainda contou de suas referências artísticas para a série, que tem muita influência de filmes famosos para jovens dos anos 1980 e bandas da época também. “Quis trazer o clima dos filmes memoráveis de John Hughes, que fez clássicos incríveis para esse público. Trouxe também o clima de bandas brasileiras da época como Blitz, Titãs, Paralamas do Sucesso e Engenheiros do Havaí”.







Tá Tudo Certo: quebra da 4ª parede e a busca pelos sonhos





Na sequência, foi exibido os dois primeiros episódios de Tá Tudo Certo e, logo de cara, o público sentiu o clima descontraído e divertido dos filmes de referência. Na trama, Pedro Calais fala diretamente com o espectador quebrando a 4ª parede, como faz o personagem Ferris Bueller no filme Curtindo a Vida Adoidado, de John Hughes.



O público conhece logo os principais personagens, seus dilemas e talentos musicais. Pedro é um jovem que sonha em ser músico, mas que por pressão dos pais estuda Direito e é estagiário no departamento jurídico de uma gravadora multinacional.



A outra protagonista é Ana, uma jovem cantora com a carreira decolando nas redes sociais, que tem um estúdio de música e grava outros artistas de forma independente. Participam da série, ainda, Vitão, Julia Mestre (da banda Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.



Entre saraus musicais, bons papos e paqueras, o público vai perceber os desafios que cada um enfrenta para ir atrás de seus sonhos e as difíceis decisões que precisam tomar para seguir em frente – além de acompanhar o que é preciso abrir mão pelo caminho.



A noite terminou com muita música, claro! Lucas Mamede, cantor e ator, que também participa da série, se apresentou ao lado do músico Mestrinho em um pocket-show exclusivo para a première.

O show ainda contou com a participação de grande parte do elenco que subiu ao palco para cantar “Mudar o Mundo”, musica que também faz parte da trilha de Tá Tudo Certo, e “Palco”, clássico de Gilberto Gil que embalou os convidados cantada por Lucas, Ana Caetano, Rubel, Vitão e Julia Mestre.







Veja Tá Tudo Certo no Disney+





