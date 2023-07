Prêmios Emmy® 2023: todas as séries e filmes indicados que você pode ver no Disney+

Descubra quais produções indicadas este ano estão disponíveis no Disney+!



Os indicados ao Emmy® Awards 2023 foram anunciados neste 12 de julho. Esta é a 75ª edição da cerimônia que premia os melhores do streaming e da televisão.

A entrega da premiação será no dia 18 de setembro, no Teatro Peacock, em Los Angeles. A seguir, confira quais filmes, séries e especiais do Disney+ foram indicados:





Emmy® 2023: Obi-Wan Kenobi



A série Star Wars estrelada por Ewan McGregor recebeu cinco indicações, incluindo Melhor Série Limitada.

Além disso, Obi-Wan Kenobi foi indicado para Melhor Figurino em Fantasia ou Ficção Científica pelo episódio "Parte I" e para Melhor Edição de Série Limitada, Melhor Edição de Som para Série Limitada e Melhor Mixagem de Som para Série Limitada. Série Limitada pelo capítulo "Parte VI".





Emmy® 2023: Andor



Com Diego Luna no papel principal, a série do universo Star Wars recebeu oito indicações, incluindo Melhor Série Dramática.



Andor também foi indicada para Melhor Fotografia em Série de Uma Hora, Melhor Direção em Série Dramática para o episódio “Rix Road”, Melhor Composição Musical em Série, Melhor Música Principal, Melhor Edição de Som em Série de Uma Hora para o episódio "O Olho", Melhores Efeitos Especiais e Melhor Roteiro em Série Dramática para o capítulo "Só Uma Saída".









Emmy® 2023: The Mandalorian



Mais uma série Star Wars, agora estrelada por Pedro Pascal, recebeu nove indicações, incluindo Melhor Fotografia em Série de Meia Hora pelo "Episódio 20", Melhor Figurino em Fantasia ou Ficção Científica e Melhor Maquiagem para "Episódio 22" e Melhor Penteado para "Episódio 19".

Além disso, The Mandalorian foi indicado para Melhor Edição de Som em Série de Meia Hora, Melhor Mixagem de Som em Série de Meia Hora e Melhor Performance de Dublê por "Episódio 24". Também concorre em Melhores Efeitos Especiais e Melhor Coordenação de Dublês.





Emmy® 2023: Abracadabra 2



O filme original Disney+ recebeu três indicações ao Emmy® 2023, incluindo Melhor Filme para Televisão.

Além disso, Abracadabra 2 foi indicado para Melhor Figurino para Fantasia ou Ficção Científica e Melhor Composição Musical para Série Limitada, Filme ou Especial.





Outros especiais indicados que estão no Disney+



Encanto no Hollywood Bowl recebeu indicações para Melhor Design de Produção para um Especial de Variedades, Melhor Coreografia para um Especial de Variedades, Melhor Design de Iluminação para um Especial de Variedades e Melhor Câmera e Direção Técnica para um Especial.

Já o especial musical Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman foi indicado para Melhor Mixagem de Som para um Especial de Variedades.

Elton John Live: O Show da Despedida recebeu indicações para Melhor Mixagem de Som para um Especial de Variedades e Melhor Câmera e Direção Técnica para um Especial.

A série documental Light & Magic foi indicada a Melhor Música para Série Documental ou Especial pelo capítulo "Turma de Renegados".

Por fim, o documentário O Território, da National Geographic, que foi filmado em uma região da Amazônia, concorre nas categorias Cinematografia de Destaque para Programa de Não-ficção, Melhor Direção para Programa de Documentário/Não-ficção e Mérito Excepcional na Produção de Documentários.