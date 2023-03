PretaLab lança bolsas de estudos para jovens negras e indígenas com apoio da Disney 

Intitulado “O Poder do Futuro”, o programa faz parte do lançamento mundial do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. No total, 100 mulheres serão selecionadas. Veja como se inscrever!



A plataforma PretaLab, dedicada a conectar mulheres negras interessadas no mercado de tecnologia, está disponibilizando um programa de bolsas de estudo para o ciclo de formação “O Poder do Futuro”. Com apoio da The Walt Disney Company Brasil, a ação irá selecionar 100 jovens negras e indígenas.

O “Poder do Futuro” é inspirado no filme PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SEMPRE, da Marvel Studios. "Na Disney, entendemos que promover a educação e a igualdade de oportunidades em tecnologia, especialmente em comunidades ou grupos com maior risco de exclusão, é fundamental na construção de um mundo mais inclusivo", diz Belén Urbaneja, VP, RSE, Gestora de Marca e Diversidade e Inclusão para The Walt Disney Company Latin America.

"Neste sentido, assumimos o compromisso em trazer experiências que promovam a inclusão da mulher no ecossistema digital em nossa região, a fim de reduzir a diferença de gênero que é vivenciado nas formações de STEAM", acrescenta Urbaneja.









Quem pode participar do “Poder do Futuro”

O “Poder do Futuro” é um programa gratuito, com vagas limitadas. Podem participar pessoas que se identifiquem como mulheres negras, com mais de 16 anos, que tenham ensino médio completo ou em curso, e têm interesse por tecnologia.

O processo seletivo contará com três etapas: análise de formulário de inscrição, oficina de formação e envio de termo de interesse de participar do ciclo. Não é preciso experiência prévia, pois será oferecido um treinamento para quem passar na primeira etapa do processo. Todas as fases de seleção, assim como a formação, serão realizadas no formato online, porém com aulas ao vivo e assíncronas.

Um certificado de conclusão de curso será fornecido a quem participar das formações. Haverá ainda uma turma presencial no segundo semestre de 2023, em uma capital do Nordeste, ainda não definida.



Como se inscrever no “Poder do Futuro”

As inscrições para as turmas online podem ser feitas de 10 de novembro a 11 de dezembro de 2022. A divulgação das selecionadas acontecerá nas redes sociais da PretaLab, no dia 27 de janeiro de 2023. Para mais informações, acesse o https://opoderdofuturo.pretalab.com/ ou pelo e-mail pretalab@olabi.org.br.



Sobre a PretaLab

A Pretalab é um projeto social criado pela Olabi, organização sem fins lucrativos dedicada a diversificar a cena de inovação e tecnologia. Em cinco anos de atuação, a ação já potencializou mais de 3 mil mulheres em oficinas, cursos, ciclos formativos e eventos gratuitos. Mais de 700 mulheres estão na plataforma e desenvolvem ações para diversificar o mercado de tecnologia.



Sobre PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SEMPRE

Em Wakanda, a rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (entre elas, Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação das potências mundiais que intervêm após a morte do Rei T’Challa.

O longa-metragem é dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore, e já pode ser visto nos cinemas.