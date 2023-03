Princesa em Desencantada e cantora de sucesso em Frozen: quem é Idina Menzel

A atriz faz parte do elenco da sequência de Encantada, que já está disponível no Disney+.

Desencantada chegou no Disney+ e os fãs de Giselle (Amy Adams) estão felizes de reencontrar com os queridos personagens de Encantada (2007).

Além de Giselle e Robert (Patrick Dempsey), outro casal da história teve seu final feliz: Nancy (Idina Menzel) e o Príncipe Edward (James Marsden).

No início de Encantada, o par de Nancy era Robert. No entanto, a personagem se apaixona por Edward e se muda com ele para a terra mágica de Andalasia.

Agora como princesa em Desencantada, Nancy é interpretada por Idina Menzel, que também é reconhecida mundialmente por ser a voz de ninguém menos que a Rainha Elsa na versão em inglês de Frozen (disponível no Disney+).

A seguir, descubra quem é essa atriz.

Desencantada: quem é Idina Menzel?

Idina Menzel é uma atriz estadunidense nascida em 1971, na cidade de Nova York. Seu primeiro grande papel foi em Rent (1996), musical dirigido por Jonathan Larson que chegou à Broadway e que também foi adaptado para os cinemas.

A partir desse momento, Idina se tornou uma grande atriz de musicais e participou de obras como Funny Girl (2002) e Wicked (2003), sendo esta última produção a responsável por ganhar o Prêmio Tony de Melhor Atriz de Musical.

Em 2007, ela interpretou Nancy em Encantada e, em 2013, deu voz a uma das personagens mais populares da Disney: a Rainha Elsa em Frozen.

Idina também participou de produções televisivas e fez parte de séries de muito sucesso, como Glee (disponível no Disney+).

Idina Menzel: descubra sua carreira como cantora

Além de ser uma renomada atriz de cinema, teatro e televisão, Idina Menzel também tem uma carreira como cantora.

Entre 1998 e 2019, lançou seis álbuns. Entre eles, há dois voltados para canções natalinas.

Volte a curtir o talento de Idina Menzel com a estreia de Desencantada, disponível exclusivamente no Disney+!