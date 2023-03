Protagonista de Príncipe da Pérsia e Mundo Estranho: quem é Jake Gyllenhaal

O reconhecido ator estrelou o filme de 2010 e agora empresta sua voz para um explorador de Mundo Estranho.

A partir de 24 de novembro, o espectador possui um compromisso pendente no cinema mais próximo com a estreia Mundo Estranho, o novo filme de animação da Disney. Nele, Jake Gyllenhaal, conhecido por seu trabalho em Príncipe da Pérsia, emprestou sua voz para um dos protagonistas.

O ator, que chamou a atenção como o jovem príncipe Dastan no filme de 2010, retorna agora como o Searcher Clade, um explorador peculiar que embarca em uma fantástica aventura pelo desconhecido no novo longa-metragem de animação.

Como começou a carreira artística do ator que interpreta Searcher? Veja as curiosidades abaixo:



Quem é Jake Gyllenhaal?

Jake Gyllenhaal nasceu em 19 de dezembro de 1980 (ele tem 41 anos hoje) em Los Angeles, Califórnia. Seus pais são a produtora e roteirista Naomi Foner e o diretor Stephen Gyllenhaal.

A estreia de Jake nos cinemas foi aos 11 anos em Amigos, Sempre Amigos, de 1991. Do final dos anos 1990 ao início dos anos 2000, ele brilhou em O Céu de Outubro (1999) e, em 2001, ganhou uma indicação ao Independent Spirit Award® de Melhor Ator por outro longa-metragem.

Ao todo, Jake já integrou 63 produções. Por sua atuação em Amor e Outras Drogas (2010), ele foi indicado ao Globo de Ouro® de Melhor Ator em Filme Musical ou Comédia.









Jake Gyllenhaal em O Príncipe da Pérsia

Jake deixou sua marca com o papel em Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo, disponível no Disney+. Na trama, ele interpreta o príncipe Dastan, que deve parar um vilão junto com a princesa Tamina (Gemma Arterton).

Dastan desconhece, no entanto, que o rival ameaça destruir o mundo com uma adaga especial, que permite que a areia mágica dentro dela retroceda para o Espaço.









Jake Gyllenhaal em Mundo Estranho

Gyllenhaal é responsável pela voz original de Searcher Clade em Mundo Estranho. O personagem está pronto para mostrar que é possível estar com a pessoa que você ama e fazer grandes descobertas.

“Searcher está preso entre o legado do maior explorador de todos os tempos e sua própria história, que contrasta com a de seu pai. Ele vê o pai como um explorador errante que nunca estava em casa”, diz Don Hall, diretor da animação, sobre o personagem.

Mundo Estranho está em cartaz nos cinemas brasileiros.